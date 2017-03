Nul-op-de-Meterflat in Drachten

Woningcorporatie Accolade is gestart om het appartementencomplex De Lange West 70 t/m 92 in Drachten Nul-op-de-Meter te maken.

Aannemer Jorritsma Bouw gaat de flat maximaal isoleren vanaf de buitenkant met een isolatiepakket. Daarnaast voorziet dit bouwbedrijf de balkons van afsluitbare ramen en vervangt het de beglazing door driedubbel glas. Alle woningen krijgen een beter ventilatiesysteem. Ook verdwijnt de gasaansluiting en maakt de cv-ketel plaats voor een lucht-waterwarmtepomp.

Zelfvoorzienende flat dankzij 258 zonnepanelen

De woningen worden dus all-electric; aangezien het koken dan ook elektrisch moet, kunnen alle bewoners een nieuwe keuken kiezen. Op het dak en aan de straatkant van de flat komen respectievelijke 124 en 134 zonnepanelen. Gezamenlijk wekken die 45.000 kWh per jaar op, dit is zo'n 3.800 kWh per huishouden. Hiermee wordt de flat, met daarin 12 appartementen, volledig zelfvoorzienend.

16.000 woningen gemiddeld energielabel B

Dit is de eerste flat die Accolade verduurzaamt naar Nul-op-de-Meterniveau. “We deden dit al voor veel woningen”, laat ontwikkelaar vastgoed Dienke Slatman weten. “We hebben namelijk als doelstelling dat al onze 16.000 woningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben.” De renovatie is naar verwachting rond de zomer klaar.

Illustratie: Van Manen en Zwart Architecten