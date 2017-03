480 woningen naar label A

Nadat ASR Dutch Core Residential Fund afgelopen jaar 100 woningen naar label A heeft verduurzaamd, gaat dit fonds van ASR Vastgoed Vermogenbeheer dit in 2017 doen met 480 woningen.

Het gaat hierbij om 49 woningen in de Nieuwegeinse wijk Hoog Zandwijk, 250 woningen aan de Bonifatiuslaan in Hilversum en 81 woningen aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam. De meeste woningen hebben energielabel F, aannemer BAM zorgt ervoor dat ze allemaal dit jaar een energielabel A krijgen.

800 woningen verduurzamen in 2018?

Daarnaast onderzoekt het fonds dit jaar 800 woningen of ze in 2018 verduurzaamd kunnen worden. Woningen met een lage Energie-Index of EPA-label hebben volgens ASR Dutch Core Residential Fund de hoogste prioriteit om te verduurzamen. In het MVO-beleid van ASR Vastgoed Vermogensbeheer staat dat ze het aantal woningen met energielabel F en G wil minimaliseren, maar ook voor de complexen met een D- en E-label verkent ze de mogelijkheden.

In 2020 gemiddeld Energie-Index van 1,3

Met deze verduurzamingsslag wil de vermogensbeheerder aantonen dat het op rendabele wijze zijn woningportefeuille kan verduurzamen. “Het verduurzamen van de portefeuille is een van onze doelstellingen”, laat managing director Robbert van Dijk van ASR Vastgoed Vermogensbeheer weten. “In 2020 willen we een gemiddelde Energie-Index van 1,3 halen voor onze woningportefeuille. Door rendabel te investeren in de kwaliteit van onze huidige portefeuille, verlengen we de technische en functionele levensduur van onze woningen. Bovendien draagt het bij aan een lager energieverbruik en een hogere huurderstevredenheid.” Sinds 2015 onderneemt ASR Vastgoed Vermogensbeheerder stappen om de portefeuille te verduurzamen. Zijn woningen beschikken gemiddeld over energielabel C.

Het bovenstaande filmpje gaat over de verduurzaming van 46 woningen in de Zeistse wijk Couwenhoven, die BAM in opdracht van ASR Dutch Core Residential Fund heeft verduurzaamd naar energielabel A.