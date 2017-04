Monumentale treinloods omgeturnd in hippe en gezonde werkplekken

In samenwerking met de NS en verschillende partners transformeert werkcommunity UCo een monumentale treinloods in een inspirerende duurzame werklocatie. Energieneutraal, CO 2 neutraal, afvalloos en waterneutraal zijn de ambitie. En dit alles in een gebouw waar daglicht de boventoon voert.

UCo is een werkcommunity in het centrum van Utrecht waar ondernemers en MKB bouwen aan een duurzame samenleving. UCo’s energieneutrale monumentale loods beschikt over 1800m2 werk-, overleg- en demonstratieruimte. “De locatie heeft karakter, biedt flexibiliteit en ruimte op maat voor iedere ondernemer, van groot tot klein, van flex tot vast, met alle faciliteiten die een ondernemer nodig heeft”, zegt UCo op hun site

Duurzame ondernemers

Het is de bedoeling dat er 150 vooruitstrevende duurzame ondernemers in de oude loods in het centrum van Utrecht. Inmiddels is de transformatie bijna af. “Het grootste werk is gedaan aan het pand, de klimaatinstallatie draait en de eerste interieurstukken staan er al in; hergebruikte inklapbare huisjes van afvalhout. We zijn ook al voor 30% vol, voordat we zelfs maar open zijn”, aldus UCo.

UCo is een initiatief van Except Integrated Sustainability, vanuit Tom Bosschaert. Except is een coöperatie van 30 duurzaamheidsexperts die samenwerken aan een bloeiende maatschappij sinds 1999.

