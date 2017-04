Corporatie wil naar energieneutrale woningvoorraad

De komende 10 jaar reserveert QuaWonen € 50 miljoen extra voor energiemaatregelen. Deze woningcorporatie wil namelijk versneld naar een gemiddeld energielabel B om uiteindelijk een energieneutrale woningvoorraad te bereiken.

Daarom maakt deze corporatie dit jaar 274 woningen energiezuinig en voor 2018 staat hetzelfde aantal huizen op de planning. Zo gaat ze in Krimpen aan den IJssel aan de Burgemeester Aalberslaan, Putterstraat, Nachtegaalstraat, Merelstraat, Mezenstraat en Noorderstraat aan de slag met de renovatie van 66 woningen. Deze huizen krijgen een nieuwe gevel en worden energiezuiniger.

66 woningen zijn dit jaar nog gerenoveerd

Het samenwerkingsverband Beter in Wonen voert deze werkzaamheden uit. Dit team bestaat uit de bedrijven Willemse VGO voor de constructie, Feenstra voor de installaties, Twinstone voor de bewoners, VRP architecten voor het ontwerp en E&B voor de engineering en bouwbegeleiding. Ze beginnen waarschijnlijk in de zomer met de werkzaamheden en naar verwachting vindt de afronding nog dit jaar plaats.

€ 17 per maand meer

Voor de energiemaatregelen betalen de bewoners gemiddeld € 17 per maand. Volgens QuaWonen is dit de minimale besparing die ze op hun gasrekening kunnen verwachten; de werkelijke besparing is naar verwachting hoger.

In gesprek over gasloze wijken

Daarnaast gaat QuaWonen dit jaar in gesprek met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard om te komen tot een visie op gasloze wijken. Eind 2016 beschikte 57% van alle woningen van deze corporatie over het energielabel A, B of C.

Foto: Merelstraat in Krimpen aan den IJssel (bron: Google Earth)