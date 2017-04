Limburgse corporatie daagt bouwbedrijven uit

Door de komende 4 jaar 4.000 huurwoningen te verduurzamen, gaat woningcorporatie WonenLimburg haar doelstelling halen om in 2020 voor haar hele woningbezit gemiddeld energielabel B te hebben.

De aftrap van de aanbesteding van deze klus vond afgelopen vrijdag plaats, meldt WonenLimburg. In het totaal zijn 17 bouwbedrijven nog hiervoor in de race. Uiteindelijk kiest WonenLimburg 4 partijen die het werk gaan uitvoeren.

Hoge verwachtingen van aannemers

“Omdat het om grote volumes gaat, verwachten we veel van de aannemers”, vertelt bestuurder Wim Hazeu. “We geven ze een budget mee. De bedrijven die hiervoor de beste energiebesparende oplossingen bieden, gaan door. We kijken dus vooral naar de geboden kwaliteit. Uiteraard zit er ook een afvaardiging van onze huurdersraad in de selectiecommissie. We zijn heel benieuwd met welke innovatieve oplossingen de aannemers gaan komen.”

Geen extra huurverhoging

Door gebruik te maken van de stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) kan WonenLimburg de werkzaamheden laten uitvoeren zonder extra huurverhoging voor de huurder. De besparing op de energierekening komt hiermee volledig ten goede aan de bewoners. “We slaan zo 2 vliegen in 1 klap”, geeft WonenLimburg-bestuurder Wim Hazeu aan. “We zorgen voor een daling van de woonlasten van 4.000 huurders en maken een enorme stap in onze duurzaamheidsambitie. Dat zijn 2 belangrijke pijlers in ons beleid.”

Minimaal 2 à 3 labelsprongen

Woningen die in aanmerking komen voor de renovatie, moeten minimaal 2 á 3 labelsprongen kunnen maken. Voordat hun woning aan de beurt is, krijgen de betreffende huurders een aantal maanden van tevoren bericht van de corporatie. De eerste woningen worden komend najaar aangepakt. In het totaal beschikt WonenLimburg over 26.000 woningen.

