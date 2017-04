Zonnepanelen voor 42 appartementencomplexen

In 6 maanden tijd heeft woningcorporatie Portaal 42 woongebouwen in Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht voorzien van in het totaal 2.727 zonnepanelen. Daarnaast heeft deze corporatie het plan om het komende halfjaar nog eens 70 flats van zonnepanelen te voorzien.

Het plaatsen van deze panelen is een van de manieren waarop Portaal de duurzaamheid van haar woningen vergroot. “Door zonnepanelen te plaatsen zorgen wij ervoor dat deze woningen betaalbaar blijven en duurzaam zijn”, vertelt Dirk-Jan van der Zweep, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Portaal. Het afgelopen half jaar zorgde Ecorus voor de plaatsing van deze panelen. Het is nog niet duidelijk welk bedrijf dit de komende maanden gaat doen.

Elektriciteit voor gemeenschappelijke voorzieningen

De panelen wekken elektriciteit op voor de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de verlichting in het trappenhuis en de galerijen en, indien aanwezig, de automatische deuren en liften. Met deze ingreep zijn er voor het beheer van het gebouw minder fossiele brandstoffen nodig. Het opgeleverde voordeel geeft Portaal voor de helft terug aan haar huurders, de andere helft is voor Portaal en wordt gebruikt om deze verduurzamingsmaatregel te financieren.

Ook panelen op eengezinswoningen

Met de bestaande en komende plaatsingen verwacht Portaal dat begin 2018 zo’n 150 appartementengebouwen over zonnepanelen beschikken. Daarna gaat deze corporatie zonnepanelen plaatsen op eengezinswoningen, als aanvulling op renovatie- en onderhoudsprojecten. Daarnaast kunnen huurders zich vanaf begin 2018 aanmelden om zonnepanelen te laten plaatsen.