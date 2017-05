Voormalige kazerne in Ede omgebouwd tot duurzame huurappartementen

Vier rijksmonumentale gebouwen op de voormalige Elias Beeckman kazerne in Ede worden duurzaam getransformeerd. Bouwbedrijf Noordersluis verbouwt in opdracht van Bouwinvest de gebouwen tot 64 vrije sector huurappartementen.

Het voormalig kazerneterrein is onderdeel van ontwikkelgebied De Veluwse Poort, een nieuwe woon- en werkomgeving dichtbij het centrum van Ede en in het groen. Het gebied sluit direct aan op de Ginkelse heide, nabij het centrum van Ede en is uitstekend te bereiken met openbaar vervoer en auto. In het gebied De Veluwse Poort bevindt zich een groot aantal Rijksmonumenten, verdeeld over verschillende voormalige kazerne terreinen aan de oostzijde van Ede. De Veluwse Poort omvat een mix van sociale en vrije sector huurwoningen en koopwoningen.

Grote vraag

“De vraag naar vrije sector huurwoningen in Ede is groot. Daarbij komt de charme van het wonen in een prachtig Rijksmonument! Wij voegen deze appartementen dan ook graag toe aan onze portefeuille,” zegt Michiel de Bruine, Head of Dutch Residential Investments van Bouwinvest.

Collectief biowarmtenet

De oppervlakte van de huurappartementen varieert van 76 m2 tot 119 m2 en kent een hoog afwerkingsniveau. De transformatie resulteert in een duurzaam Rijksmonument. De Elias Beeckman kazerne kent een serieuze milieuambitie die tot uiting komt door een gemiddelde GPR-score van 7,7. Deze GPR-score wordt onder andere gerealiseerd door gebruik te maken van een collectief warmtenet dat wordt gevoed door biomassa. De oplevering vindt naar verwachting plaatst in het tweede kwartaal van 2018.

Bron: Bouwinvest