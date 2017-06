Nieuwe ventilatie-eisen voor kinderopvang

Voor kinderopvang in bestaande bouw zijn sinds 1 april 2017 nieuwe ventilatie-eisen van kracht. De CO 2 -waarde van de ruimte mag niet boven de 1000 ppm uitkomen.

Naast de eis rondom de CO 2 -waarde moet er in de kinderopvang in bestaande bouw een ventilatiesysteem aanwezig zijn dat minimaal 3,44 liter per seconde per persoon ventileert. Verder is er een eis voor nieuwbouw kinderopvang met betrekking tot de geluidsproductie van een ventilatiesysteem: er mag sprake zijn van een maximaal geluidsniveau van 35 dB(A).

Duurzaam Gebouwd-partner BUVA brengt oplossingen op de markt waarmee bouwpartijen van kinderopvanggebouwen aan de eisen kunnen voldoen. Het BUVA Vital Air Concept regelt zowel de natuurlijke toevoer als de mechanische afvoer. De toevoer van verse lucht gaat via zelfregelende roosters uit de BUVA Stream-serie. De ongezonde lucht wordt afgezogen via de mechanische ventilator, de BUVA Q-stream en/of Smartstream.

Zelfregelend Vital Air Concept

Het Vital Air Concept is zelfregelend en het systeem meet met de VOC-sensor zelf de CO 2 -waarde in de ruimte. Door vooraf de waarde in te stellen op 1000 ppm, ventileert de Q-stream niet meer dan nodig. Daarnaast is met het concept een reductie op de Energie Index (EI) van het gebouw te behalen. De Q-stream is verder de kleinste ventilator in de markt en werkt eenvoudig met plug & play.

