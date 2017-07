Binnenhof krijgt ingrijpende renovatie vanaf 2020

Vanaf 2020 krijgt het Binnenhof in Den Haag een ingrijpende renovatie, voor 5 jaar lang. De Tweede Kamer wordt in die periode gehuisvest in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken.

Duurzaam Gebouwd-partner IMd maakt het constructief ontwerp voor de transformatie. Het Binnenhof wordt in één keer gerenoveerd en kost maximaal € 475 miljoen. Het Rijksvastgoedbedrijf is bezig met de voorbereidingen van de renovatie, samen met de gebruikers van het Binnenhof.

Om beveiliging van het Binnenhof te garanderen heeft minister Blok de renovatie geheim verklaard. Dat betekent dat er geen openbare aanbesteding voor bouwbedrijven, architecten, installateurs en andere specialisten komt. Gegevens over de beveiliging, de installaties en inrichting van het gebouwencomplex mogen niet breed bekend worden.

De renovatie lijkt op het juiste moment te komen. Het Binnenhof heeft last van lekkage, slechte daken en scheurvorming. Daarnaast is er sprake van wateroverlast in de kelders, verouderde techniek en overvolle kabelgoten. De start van de renovatie is gepland in 2020 en in 2025 moet het project gereed zijn.

Lees meer informatie en bekijk videomateriaal over de renovatie op de website van het Rijksvastgoedbedrijf.