Transformatie Haags kantoorpand

BAM Wonen start eind dit jaar met de transformatie van een voormalig kantoorpand aan het Willem Witsenplein in Den Haag.

Hiervoor heeft het bouwbedrijf een overeenkomst getekend met Willem Witsen VOF, het investeringsbedrijf van ontwikkelaar ReShape Properties met Wilma Wonen. BAM Wonen zorgt voor 54 appartementen van 77 m2 tot 250 m2 en 4 penthouses van 196 m2 tot 226 m2. De nieuwe achtergevel wordt ingepast in de architectuur. Daarnaast is bij de afwerking veel aandacht voor luxe en details.

Dit monumentale pand van zo’n 13.500 m2 gold als de huisvesting van de Octrooiraad. Het is een van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf heeft verkocht. Beryllus Gamma, het fonds van ReShape Properties en Atlas Invest, kocht dit gebouw begin 2016 voor € 5,1 miljoen. In het totaal verkocht het Rijksvastgoedbedrijf vorig jaar ruim 60 gebouwen, voor in het totaal € 113 miljoen.

Bron: Google Maps