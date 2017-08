Bioscoop in voormalig postkantoor

In het centrum van Enschede komt een bioscoop in het voormalige postkantoor. De gemeente heeft het ontwerp van Barcode Architects voor de herbestemming en uitbreiding van dit kantoor goedgekeurd.

Het architectenbureau heeft bij de transformatie gezorgd voor een openheid op de begane grond met een volledig transparante façade. Achter het oorspronkelijke gebouw komen 4 zalen in een nieuw volume. Bij de transformatie heeft het architectenbureau rekening gehouden met de huidige vormen van het postkantoor, dat in de jaren 60 is gebouwd.

In het nieuwe gebouw komt een bioscoop van Vue Cinemas met 10 zalen en een restaurant. De bouwwerkzaamheden starten medio 2018. Naar verwachting vindt de oplevering aan het eind van volgend jaar plaats. Naar verwachting trekt de nieuwe bioscoop jaarlijks 400.000 bezoekers naar het centrum van Enschede.