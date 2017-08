101 woningen in voormalig kantoorpand

In het voormalige kantoorpand van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven komen 101 kleine studio’s en appartementen. Deze zogeheten Flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een snel beschikbare, betaalbare en tijdelijke woning.

79 van de 101 woningen zijn zogeheten Spaceboxen, die eerder op het terrein van de TU/e stonden. 27 Spaceboxen komen in het pand en de rest komt aan de Vonderweg-zijde en aan de achterkant van het pand.

Tijdelijke woningen en atelier

Zo voegt Woonbedrijf nieuwe, betaalbare huurwoningen aan de stad toe, die zijn bedoeld voor spoedzoekers, starters en vluchtelingen. Deze studio’s en appartementen gelden dan ook als tijdelijke woningen: huurders tot 28 jaar krijgen een huurcontract voor 5 jaar, huurders die ouder zijn kunnen maximaal 2 jaar in zo’n Flexwoning terecht. Daarnaast heeft Woonbedrijf contact gezocht met het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Het is de bedoeling dat haar kunstenaars tijdelijk een deel van de begane grond gebruiken als atelier.

De verbouwing van het voormalige kantoor is in juni 2017 gestart en begin deze week vond de plaatsing van de eerste Spacebox plaats (zie foto). Naar verwachting zijn alle woningen in maart 2018 klaar.