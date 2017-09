Proef: 38 woningen renoveren naar energielabel A

Auteur: Tim van Dorsten

Met 8 ingrepen renoveert Woningstichting Leusden vanaf komende oktober 38 eengezinswoningen naar energielabel A.

Hierbij zorgt bouwbedrijf Mens-Zeist voor spouwisolatie, dakisolatie, HR++dubbelglas, vloerisolatie en mechanische ventilatie. Daarnaast krijgen de woningen 6 zonnepanelen en een zonneboiler. “Een behoorlijke ingreep”, vindt projectleider Willem van Tol van de woningcorporatie. “Maar wel met direct resultaat. Het levert de huurders van de Kuperssingel in Leusden zeker een besparing op in de energiekosten.” De woningen beschikken nu nog over energielabel C.

Proefproject voor 750 woningen

Deze renovatie beschouwt Woningstichting Leusden (WSL) als een proef voor duurzaam wonen. Ze heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2020 een gemiddeld energielabel B te hebben voor haar woningbezit, conform de eis van de vereniging van woningcorporaties Aedes. In het totaal wil ze op deze manier 750 woningen renoveren; die beschikken gemiddeld over energielabel C. “Met deze maatregelen gaan waarschijnlijk veel woningen naar energielabel A.” De totale woningvoorraad van WSL bestaat uit zo'n 2.800 woningen.

Techniek en communicatie even belangrijk

Eind dit jaar dient bouwbedrijf Mens-Zeist de 38 woningen te hebben gerenoveerd. “Daarna evalueren we wat goed is gegaan en beter kan. We kijken hierbij niet alleen naar de techniek, maar ook naar de communicatie naar de bewoners toe. Beide onderdelen vinden we belangrijk." Om die reden heeft WSL het adviesbureau Atriensis bij dit proefproject betrokken, om de communicatie naar de bewoners toe te begeleiden. “Hierdoor hebben ze een vast aanspreekpunt”, geeft Van Tol aan. "Daarbij heeft Atriensis veel ervaring met projecten op het gebied van energie en duurzaamheid.” Tijdens de renovatie kunnen de huurders in hun huizen blijven wonen.

Vorige week konden de bewoners overigens al terecht bij de woningstichting, die toen met een tent in de wijk stond om ze te informeren over dit project. “De meest gestelde vraag was wanneer hun woning aan de beurt is.”

Foto: Woningen aan de Kuperssingel in Leusden (bron: Google Maps)