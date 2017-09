Nederlands verduurzamingsprogramma als exportproduct

Nog dit jaar gaat het eerste Energiesprong-project in het Verenigd Koninkrijk van start. 10 woningen in de Britse stad Nottingham zijn geselecteerd om te worden gerenoveerd volgens de principes van dit programma.

Dit meldt My Nottingham News. Als eerste woningbouwvereniging uit het Verenigd Koninkrijk gaat Nottingham City Homes (NCH) aan de slag met Energiesprong. Als dit proefproject succesvol verloopt volgen 400 woningen meer.

Duurzaamheid intregeren in dorpen en steden

Deze pilot is onderdeel van een cluster van slimme stadsoplossingen, die in een periode van 3 jaar in Nottingham worden geleverd. Dit gebeurt in het kader van het Europees gefinancierde Remourban-project. Dit project wil aantonen hoe duurzaamheid te integreren in het herstel van dorpen en steden.

“Het is belangrijk voor ons dat we voor warme, energie-efficiënte woningen zorgen, waarin onze huurders goedkoper kunnen wonen”, geeft NCH-directeur Nick Murphy aan. Ook gemeenteraadslid Jane Urquhart is enthousiast. “Met deze revolutionaire aanpak loopt Nottingham voorop.” Dit project hoort ook bij Nottinghams Greener Housing-programma, dat is bedoeld om woningen energie-efficiënter te maken. “Met het Greener Housing-programma hebben al meer dan 6.000 woningen verduurzaamd.”

De uiteindelijke werkzaamheden aan de 10 woningen in wijk Sneinton in Nottingdam starten begin 2018. Eerder al zijn woningbouwverenigingen uit Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en de Verenigde Staten met Energiesprong aan de slag gegaan.

Foto: een nul-op-de-meterwoning in Spijk (bron: Energiesprong)