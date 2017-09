Toekomstige bewoners helpen bij transformatie school

Woningcorporatie Area heeft de Don Boscoschool in Veghel gekocht van de gemeente Meierijstad. Bij de duurzame transformatie naar een appartementencomplex vraagt ze toekomstige bewoners om hulp.

De Udense corporatie heeft het plan om de voormalige klaslokalen te verbouwen tot 14 appartementen. Daarnaast heeft ze een aanvullende aanbouw in de planning, waarin 6 appartementen komen.

Bewoners helpen bij duurzame herontwikkeling

Area herontwikkelt dit pand op een duurzame manier: ze behoudt een groot deel van het pand en hergebruikt zo veel mogelijk materialen. Daarnaast denkt ze goed na over welke milieuvriendelijke materialen ze wil toepassen. Ook heeft de corporatie als doel om de woningen zo energiezuinig mogelijk te maken. Verder wil Area kijken naar het thema ‘deeleconomie’

Dit plan wil ze ontwikkelen samen met de toekomstige bewoners. Dit zijn mensen die voor een sociale-huurwoning in aanmerking komen en willen meedenken en -praten over de duurzame ontwikkeling en het gebruik van het pand. Naar verwachting gaat het hierbij om een traject van 1,5 tot 2 jaar. Op 27 september houdt Area in deze school een informatieavond voor geïnteresseerden.

De Don Boscoschool is in 1951 gebouwd en staat sinds 2012 leeg. Om cultuurhistorische redenen besloot de gemeente eerder dit jaar om het gebouw niet te slopen.

Beeld: Google Maps