22 appartementen in voormalig kantoorpand

In de zomer van 2018 wonen mensen met een licht verstandelijke handicap in het voormalige Amersfoortse kantoorgebouw van woningcorporatie Portaal.

Portaal laat zijn pand aan de Hooglandseweg-Noord (zie foto) in de Utrechtse stad transformeren tot een appartementencomplex met 22 sociale-huurwoningen. Hierin komen cliënten van Humanitas DMH te wonen, mensen met een licht verstandelijke handicap. Zij krijgen 24 uur per dag ondersteuning bij wonen, dagbesteding en/of vrijetijdsinvulling.

Transformatie start eind 2017

Naar verwachting start aannemer Plegt Vos West in december met de verbouwing. Hierbij wil Portaal zo veel mogelijk materialen hergebruiken. Het ontwerp komt van Agnova Architecten.

Deze transformatie is te danken aan het feit dat Portaal en De Alliantie hun regiokantoren in Amersfoort sinds eind november 2016 hebben samengevoegd. Hieraan ging een ingrijpende verbouwing vooraf om tot een flexibel kantoor te komen. Zo gaan beide corporaties effectiever om met werkplekken. Beide corporaties blijven zelfstandig en onafhankelijk van elkaar werken.

Huurwoningnood in Amersfoort

Door het oude kantoorpand woonklaar te maken, laat Portaal zien zich in te spannen om het aantal huurwoningen in Amersfoort uit te breiden. “Dit initiatief sluit goed aan bij alle inzet die we in Amersfoort plegen om voor verschillende groepen woningzoekenden betaalbare woningen te realiseren”, vindt wethouder Fleur Imming.

Humanitas DMH is blij met deze appartementen, zegt regiomanager Anja de Jong. “We zijn blij met deze prachtige appartementen aan de rand van het centrum van Amersfoort. Onze cliënten kunnen niet wachten tot de verhuizing volgend jaar zomer.” Portaal heeft de vergunning voor de verbouwing inmiddels bij de gemeente Amersfoort aangevraagd.

Bron foto: Google Maps