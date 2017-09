€ 20 miljoen om 1.000 woningen te verduurzamen

In 2 jaar tijd verbetert Heijmans in bijna 1.000 woningen het wooncomfort. Daarnaast maakt dit bouwbedrijf de woningen energiezuiniger.

Dit gebeurt in opdracht van woningcorporatie Lefier uit Groningen, dat hiervoor ruim € 20 miljoen investeert.

Nul-op-de-meter technisch nog niet mogelijk

“Normaliter verduurzamen we de woningen tot nul-op-de-meter”, zegt directeur vastgoed Pieter Witzenburg van Lefier. “Bij deze woningen is dat vaak technisch nog niet mogelijk. Het gaat namelijk veelal om hoogbouw. Het is echter wel nodig dat we deze woningen aanpakken.”

Heijmans kreeg de opdracht gekregen op basis van hun kennis en kwaliteit vanuit eerdere renovatieprojecten, laat Witzenburg weten. “Daarnaast zorgt ze voor een goede bewonerscommunicatie.“

Meerdere projecten in klus

Deze klus omvat onder meer 312 appartementen aan de West-Indische Kade (zie foto) in Groningen. “Eind september beginnen we met de werkzaamheden”, vertelt Ramon van Zijderveld, directeur renovatie en onderhoud van Heijmans. “En in de wijk Paddepoel in Groningen renoveren we 216 appartementen. Verder pakken we begin volgend jaar 94 woningen in Emmen aan en zo’n 200 woningen in de stad Groningen.”

Het eerste project uit deze samenwerking, 184 appartementen in de Castorstraat in Groningen, is inmiddels naar volle tevredenheid van de bewoners opgeleverd. “Het renoveren van 1.000 woningen is een omvangrijke opdracht”, vindt Van Zijderveld, “maar we denken dat we deze projecten binnen 2 jaar kunnen afronden.”

€ 1 miljard investeren in komende 10 jaar

De investeringen maken deel uit van de € 1 miljard die Lefier de komende 10 jaar in haar woningbezit investeert. Deze samenwerking draagt voor Heijmans bij aan haar ambitie om haar aandeel in de markt voor renovatie, beheer en onderhoud van woningen de komende jaren verder te laten groeien.