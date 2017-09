Lancering Built Environment Programme

Circle Economy lanceert deze week het Built Environment Programme. Het is voor lezers van Duurzaam Gebouwd mogelijk om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst gaan partijen in gesprek om uitdagingen op weg naar een circulaire sector te identificeren en om oplossingsrichtingen te formuleren. De nadruk ligt op renovatie van bestaande woning- en utiliteitsbouw, maar ook nieuwbouw komt aan bod.

Het doel hierbij is om de beste ideeën na de kick-off uit te werken tot projectvoorstellen en die met aanwezige partijen en derden ten uitvoer te brengen. Zo zetten we samen een concrete en praktische stap richting een circulaire bouwsector.

Datum: woensdag 27 september

Tijd: 12.30 - 17.00, met aansluitend borrel

Locatie: MetaalKathedraal, Rijksstraatweg 20, 3545 NA Utrecht

Parkeren kan op het grote parkeerterrein achter de MetaalKathedraal

Programma:

12.30 Inloop

13.00 Welkom

De MetaalKathedraal - een voorbeeld van refit & repurpose

13.15 Circulaire bouw - kansen, uitdagingen en het bredere plaatje

14.00 Ronde tafel - drie tafels, drie rondes

Bouw, Gebruik & Einde (huidig) leven

We rouleren 3x zodat iedereen over elk onderwerp komt te spreken

Tussendoor is er een pauze

16.30 Plenaire terugkoppeling

16.45 Discussie & vaststellen vervolgrichtingen

17.00 Afsluiting & Borrel

Om deel te nemen kunt u contact opnemen met Vera Moll via 0613635323.