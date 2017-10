Event belicht kansen om bestaande bouw aardgasvrij te maken

Duurzaam Gebouwd-partner DWA organiseert een collegereeks, gericht op het aardgasvrij maken van de bestaande gebouwde omgeving. De colleges ‘De bestaande bouw aardgasvrij. Hoe dan?’ vinden plaats op 26 oktober in Bodegraven en op 2 november in de omgeving van Deventer. Eerder ging DWA in op de kansen voor nieuwbouw met betrekking tot aardgasloze realisaties. In de nieuwe sessies op 26 oktober en 2 november wordt de bestaande bouw onder de loep genomen.

In 2050 moet de Nederlandse vastgoedvoorraad aardgasloos zijn. Diverse gemeenten en corporaties formuleren hieromtrent een visie en ambitie. Sprekers als Joop Oude Lohuis van gemeente Utrecht en Jaspert Verplanke van gemeente Purmerend vertellen over hun aanpak en best practices. Daarnaast lanceert DWA haar 10-stappenplan Aardgasvrije wijken gedurende het event. De colleges zijn bedoeld voor de doelgroepen gemeenten, woningcorporaties, VVE’s, bewoners, energiebedrijven, netwerkbeheerders, projectontwikkelaars/bouwers, provincies en Milieudiensten.

Duurzaam Gebouwd Congres

Ook Duurzaam Gebouwd besteedt de komende tijd de nodige aandacht aan het thema #VanGasLos. Zo staat op 1 februari het Duurzaam Gebouwd Congres in gemeente Haarlemmermeer centraal. Meer informatie vindt u op de website van het congres en in ons thema-dossier over #VanGasLos.