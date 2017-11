Bouwbedrijf tot 2042 verantwoordelijk voor vernieuwd Rijkskantoor

Het vernieuwde Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8 in Den Haag is begin november geopend. BAM is tot 2042 eindverantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie, inclusief de energielevering.

Het publiek-private partnerschap PoortCentraal, bestaande uit BAM, ISS en OMA, heeft dit gebouw van 90.000 m2 getransformeerd.

Dit vernieuwde kantoorgebouw beschikt over diverse maatregelen, zoals drievoudig glas in de atria, zonnepanelen, ledverlichting en warmte- en koudeopslag. Hierdoor heeft het pand een energieprestatiecoëfficiënt van 0,44. Bij de verbouwing heeft PoortCentraal het gebruik van nieuwe materialen geminimaliseerd en 99,7% van het sloopmateriaal hergebruikt.

Nadruk op efficiënte en effectieve Rijksoverheid

Dit pand maakt deel uit van het nieuwe masterplan kantoorhuisvesting Den Haag, waarin de nadruk ligt op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid. Alle werkplekken zijn multifunctioneel inzetbaar: dankzij flexwerken zijn er 4.400 werkplekken voor ruim 6.000 medewerkers. In het pand zijn de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Waterstaat gevestigd, naast het hoofdkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Zij gebruiken dezelfde entree, basisfaciliteiten, vergaderruimtes en ICT.

Het ontwerp van OMA is in samenwerking met Ector Hoogstad Architecten, Wessel de Jonge Architecten, DGMR, ARUP, BAM Advies & Engineering, Level Acoustics en Valstar Simonis tot stand gebracht. De Special Purpose Company (SPC) voor dit project is BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie UA, gefinancierd door Rabobank en Allianz Global Investors. BAM Bouw en Techniek heeft het consortium voor het ontwerp- en de uitvoeringsfase geleid. BAM FM en ISS Facility Services voeren het 25 jarige onderhouds- en exploitatiecontract uit.