Oss’ sportpark wil in 2020 energieneutraal zijn

Sportpark De Rusheuvel moet in 2020 energieneutraal zijn. Dat willen 9 sportverenigingen van dit sportpark, samen met het Sport Expertise Centrum (SEC), RMS Advies en de gemeente Oss.

Door samen te werken, kunnen de sportverenigingen kosten besparen. Bijvoorbeeld op het gebied van de inkoop van materialen. Dankzij de verdwenen energiekosten besparen de verenigingen geld en kunnen ze dit op een andere manier in de vereniging investeren. “We hebben de verenigingen van begin af aan bij deze plannen betrokken”, vertelt Tom Driessen van het SEC. “Hierdoor is een community-gevoel ontstaan. Dit versterkt de plannen enorm.”

Ricardo van Eer van tennisvereniging Helios is dan ook enthousiast. “Het is een grote investering die uiteindelijk zijn voordelen oplevert voor de vereniging. Hiervoor creëren we draagvlak bij de leden om samen een sterker sportpark te worden en werken daarbij stap voor stap naar een energieneutraal sportpark.”

Op zoek naar samenwerking met bedrijfsleven

De verenigingen zoeken hierbij de samenwerking met het bedrijfsleven, onder meer de financiering en de realisatie van dit project. Zo hebben ze niet altijd geld om te investeren in bijvoorbeeld ledverlichting, zonnepanelen, energie-installaties en isolatiemateriaal. “Dit project is interessant voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen”, geeft Driessen aan.

Gemeente Oss steunt plannen

De gemeente Oss heeft al jarenlang de wens om een energieneutraal sportpark te realiseren. “Wij zijn blij met dit initiatief”, laat wethouder Milieu en Duurzaamheid Johan van der Schoot dan ook weten. “Alleen met de inspanningen van alle partijen maken we Oss energieneutraal. Uiteraard werken wij eraan mee om dit tot een succes te maken.”