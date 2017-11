5 portieketageflats naar nul-op-de-meter

In het Amsterdamse buurt Wegener Sleeswijk is bouwbedrijf Dura Vermeer van start gegaan met de renovatie van 5 portieketageflats van woningcorporatie Eigen Haard.

Eind 2018 dienen alle 157 portiekflatwoningen zelf stroom op te wekken voor verwarming, ventilatie en warm tapwater. Dit is mogelijk dankzij de geïsoleerde gevels, nieuwe daken met zonnepanelen, ventilatie en een luchtwarmtepomp.

Eerste Amsterdamse project met flats naar nul-op-de-meter

Dit is het eerste project in deze regio, waarbij flats naar nul-op-de-meter gerenoveerd worden. Eigen Haard is daarnaast de eerste Amsterdamse corporatie die woningen naar nul-op-de-meterniveau renoveert. "De bewoners hebben straks een goed geïsoleerd huis, zodat ze minder energie verbruiken”, vertelt projectleider Niek Schaap van Eigen Haard. “Daarnaast krijgen ze een nieuwe badkamer, toilet en keuken.” Ook hebben de woningen na de werkzaamheden geen gasaansluiting meer.

Voor deze renovatie zet Dura Vermeer haar eigen nul-op-de-meterconcept in. “We hebben dit concept doorontwikkeld”, geeft manager Uitvoerende Stroomversnelling Bart Schuring aan. “We hebben dit eerder gebruikt bij een succesvolle renovatie van portieketageflats in Groningen. In het project in Amsterdam werken we blok voor blok. We starten elke dag met een nieuwe woning, die 14 veertien dagen klaar is.” In Groningen renoveerde Dura Vermeer samen met KleinPoelhuis 48 woningen van Lefier naar nul-op-de-meterniveau. Met deze renovatie won het bouwbedrijf een Duurzaam Bouwen Award in 2016.