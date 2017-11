Verduurzaming voor concertgebouw De Vereeniging 

Het concertgebouw De Vereeniging aan het Keizer Karelplein in Nijmegen kreeg een ingrijpende en succesvolle renovatie. Uitgangspunt bij de renovatie was dat de geschiedenis bewaard wordt. Tegelijkertijd moest het gebouw weer up-to-date zijn en nieuw leven ingeblazen krijgen. "We wilden concertgebouw De Vereeniging teruggeven aan de Nijmegenaren."

Foto: Johan Bakker, via Wiki Commons

Architectenbureau Braaksma & Roos werkte samen met diverse adviseurs om een integraal masterplan te maken voor het complete gebouw. K & R Consultants zorgde ervoor dat het concertgebouw ook installatietechnisch weer up-to-date werd gemaakt. De uitvoering van de eerste fase vond plaats in de zomer van 2014 en omvatte onder andere een vernieuwde klimaatbeheersingsinstallatie in de grote zaal. Renovatie van de publieksruimten vond plaats in de tweede fase, waarbij de voorgevel, het restaurant en andere elementen werden gerestaureerd. De derde en laatste fase betreft het vernieuwen van de backstage-ruimten en de zalen op de eerste verdieping van het voorgebouw.

Innovatief diffuus luchtbehandelingssysteem

Er zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd aan het project, waaronder triple glas en verkoeling en verwarming door een warmtepomp. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van led-verlichting en zet het concertgebouw een innovatief diffuus luchtbehandelingssysteem in. De technische installaties zijn vervangen, waardoor eventuele klimaatproblemen zijn opgelost.

