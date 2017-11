Hoogwaardig hergebruik bij flattransformatie

In Kerkrade-Oost worden 3 hoogbouwflats duurzaam getransformeerd tot ongeveer 125 toekomstbestendige sociale huurwoningen. In november 2017 werden drie delen van appartementen uit een flat gehesen die momenteel experimenteel gesloopt wordt, met grote aandacht van omwonenden, oud-bewoners en andere geïnteresseerden.

De drie units die uit het gebouw werden gehaald vormen de basis van een expogebouw dat volledig gemaakt wordt van het sloopmateriaal uit de betreffende flat. Met deze opzet wordt getest of het hoogwaardig hergebruik van beton uit de flats praktisch haalbaar is. “We onderzoeken momenteel of hergebruik van volledige betonnen flatdelen mogelijk is”, vertelt directeur-bestuurder Marjo Vankan van HEEMwonen. “Hoogwaardig hergebruiken van beton, is een grote uitdaging voor de bouwsector.” Onderstaande compilatiefilm geeft een goede impressie van het uithijsmoment.

Als het hoogwaardig hergebruik haalbaar blijkt, worden 125 nieuwe sociale huurwoningen en 25 vrije sectorwoningen gerealiseerd door hergebruik van de materialen uit het gebied

Herbruik dichterbij brengen

Om het project ‘SUPERLOCAL’ vorm te geven werken HEEMwonen, gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek en Bouwbedrijven Jongen intensief samen. Voor de regio Parkstad is Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad een transitiemotor die Parkstad (opnieuw) op de kaart zet. “We brengen hergebruik dicht bij onze bewoners op deze manier”, geeft directeur Kelly Regterschot van IBA aan. “Het SUPERLOCAL-project is een spannende testcase voor ons allemaal, omdat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de bestaande materialen uit de flat.”

Binnenkort is het expogebouw klaar: de oplevering staat gepland voor begin 2018. Duurzaam Gebouwd-partner Bouwbedrijven Jongen is momenteel druk bezig met de realisatie van dit expogebouw. Met behulp van een onlangs toegekende Europese subsidie worden daarna 4 typen proefwoningen gemaakt. “Binnen SUPERLOCAL worden ook de mogelijkheden voor een gesloten waterkringloop onderzocht”, vertelt wethouder Tim Weijers van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van gemeente Kerkrade. Een gesloten waterkringloop past goed in de circulaire ambitie van het project, waarbij niet alleen materialen, maar ook andere kwaliteiten zoals sociale structuren, stedenbouwkundige waarden en zelfs water worden hergebruikt. IBA-Parkstad sluit in 2020 af met een tentoonstelling, dan moet er een kwalitatief hoogwaardig leefgebied in de buurt Bleijerheide in Kerkrade zijn.

Beeld via: Bouwbedrijven Jongen