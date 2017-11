NoM-ready als leerproject voor studenten

Auteur: Tim van Dorsten

18 studenten van de ROC Friese Poort-opleidingen zijn sinds vorige week aan de slag om een sociale huurwoning in Leeuwarden in 10 weken nul-op-de-meter te maken.

Dit leerproject ‘Nul-Op-De-Meter’ is onderdeel van de samenwerking die de opleiding Bouwkunde en Centrum Duurzaam van deze onderwijsinstelling zijn aangegaan woningbouwcorporatie Elkien, aannemer Jorritsma Bouw, onderhoudsbedrijf Talen en BouwTalent Friesland.

Studenten werken 10 weken aan renovatie woning

Bij dit project werken de studenten aan een levensechte opdracht. “In een periode van 10 weken gebruiken we een sociale-huurwoningen in Leeuwarden als leerobject”, vertelt Christiaan Stavorinus van ROC Friese Poort. “De studenten leren op school en voeren de opdrachten in het werkveld uit.” Daarnaast verzorgen de betrokken bedrijven gastlessen in de klas. Zo zorgt deze samenwerking voor een brug tussen de theorie op school en de praktijk in het bedrijfsleven.

De 2e-jaarsstudenten Bouw doen hiermee al vroeg in hun opleiding praktijkervaring op. In het geval van de sociale-huurwoningen in Leeuwarden werken ze aan thema’s als circulair bouwen, cradle-to-cradle en het nul-op-de-meterprincipe. “Deze hybride vorm van leren, waarbij studenten en het bedrijfsleven met elkaar optrekken, is de toekomst”, weet opleidingsmanager Bouw Jan Stavast. “Het is fantastisch dat dit project nu los gaat. ROC Friese Poort leidt op voor de toekomst. Hoe mooi zou het zijn als deze studenten na hun opleiding een werkplek kunnen vinden bij deze bedrijven. Zodat ook hun personeelsbestand gevuld blijft.”

Leren op school en in de praktijk

Elkien voert het plan uit om tot en met 2030 zo’n 20.000 bestaande woningen te verbeteren. Dit project beslaat de hele provincie Friesland, maar ze heeft hierbij gezorgd voor 3 regio’s. Voor de duur van 5 jaar is deze woningbouwcorporatie een samenwerking aangegaan met 3 bouwbedrijven en 3 vastgoedonderhoudsbedrijven. Samen met Talen neemt Jorritsma Bouw het zuidwestelijke deel voor haar rekening. Dankzij de bijdrage van de studenten leren ze zowel op school als in de praktijk. “Dit zorgt voor een gedegen leerwerkervaring", aldus Hans Jorritsma namens de aannemer. Het gaat voor de studenten om NoM-readywoningen: de huizen beschikken nog wel over een gasaansluiting, maar deze kan op termijn komen te vervallen.

Projectleider Roeland Westra van Centrum Duurzaam is blij met deze samenwerking. "Zo willen we onze studenten in bouwprojecten mee laten lopen in projecten van bouwbedrijven, die wij beschouwen als koplopers op het gebied van duurzaam bouwen. Op die manier kunnen zij zich goed voorbereiden op de praktijk. Daarnaast zijn deze bedrijven enorm enthousiast over de nieuwe inzichten die ze van onze studenten krijgen. Voorlopig is dit nog een proefproject, maar ik hoop dat dit jaarlijks op de schoolkalender van 2e-jaarsstudenten komt te staan."

Foto bovenaan: Bouwkunde-student Christiaan de Ruiter, vestigingsdirecteur Leeuwarden/Dokkum Dries Koster van ROC Friese Poort, Talen-vestigingsdirecteur Geert Smid en Hans Jorritsma (Jorritsma Bouw) bekrachtigden de samenwerking met een handtekening.