Gebiedsontwikkelaar verhuisd naar verduurzaamd rijksmonument

Gebiedsontwikkelaar BPD heeft zijn hoofd- en regiokantoor verhuisd van Hoevelaken naar het Burgerweeshuis in Amsterdam. De transformatie van dit rijksmonument is in de afgelopen maanden afgerond.

Het Burgerweeshuis is van energielabel G naar energielabel A gegaan. Dit is te danken aan een geheel nieuwe HR+++beglazing, vloerverwarming in de paviljoens en warmtepompen. Daarnaast beschikken de platte daken van de hele eerste verdieping over zonnepanelen, met dank aan Schadenberg Dakwerken. Hierover is afgelopen augustus een artikel verschenen op DuurzaamGebouwd.nl.

Renovatie en verduurzaming gestart in 2016

Dit pand is sinds 2009 een gemeentelijk monument en in 2014 benoemd tot rijksmonument. De eigenaren Zadelhoff en Nijkerk Burgerweeshuis hebben in 2016 de opdracht aan architect Wessel de Jonge gegeven om het gebouw te restaureren en te verduurzamen.

Geschikte locatie op meerdere vlakken

“De dynamiek van de stad, de aanwezigheid van belangrijke relaties en de gunstige ligging van deze monumentale locatie ten opzichte van uitvalswegen, openbaar vervoer en luchthaven maken dat wij het voormalige Burgerweeshuis een uitstekende locatie vinden”, geeft BPD-CEO Walter de Boer aan.

“Daarbij laten we in dit gebouw onze verbinding met kunst en cultuur zien.” Zo laat de gebiedsontwikkelaar zijn kunstcollectie in het Burgerweeshuis zien. Er is een vaste expositieruimte waar een wisselend programma wordt gemaakt voor zijn medewerkers, relaties en andere geïnteresseerden.

Foto bovenaan: Corné Bastiaansen