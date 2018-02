10 BREEAM-sterren voor Alkmaars kantoorpand

Het kantoorgebouw Torenburg van verzekeraar Vivat in Alkmaar is BREEAM-gecertificeerd, met in totaal 10 sterren in de categorie In-Use. Het gebouw kreeg 3 sterren voor gebouw, 4 voor beheer en 3 voor gebruik.

Deze scores voor Torenburg zijn vooral te danken aan innovaties op het gebied van binnenklimaat en koeling van de dataruimtes.

Compuerkoelingen

Zo vindt de koeling van deze ruimtes plaats aan de hand van computerkoelingen. Die zijn via een warmtewisselaar rechtstreeks aangesloten op de koude bron van de warmte/koude-installatie. Hierdoor kunnen de koelmachines voor de koeling van de verschillende ruimtes worden uitgezet en bij extreem hoge buitentemperaturen weer worden bijgeschakeld.

Daarnaast kunnen de bronnen in balans worden gebracht zonder energie te verspillen. Ook dit zorgt voor een flinke energiebesparing. Verder zorgen energiezuinige bewegingssensoren voor de tijdige omschakeling van de verwarming van een rust- naar een comfortstand.

Duurzaamheid als speerpunt

“Als Vivat kiezen we bewust voor duurzaamheid als speerpunt voor ons huisvestingsbeleid”, vertelt CCO Wendy de Ruiter-Lörx. “Niet alleen bij ons hoofdkantoor in Amstelveen, maar bij al onze locaties. Een belangrijk onderdeel van de verduurzaming is het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van onze gebouwen en – waar mogelijk – circulaire materialen.”

Daarnaast is ze trots op de 10 behaalde BREEAM-sterren. Hiermee geldt het Torenburg-gebouw als duurzaamste van Alkmaar. “Met de ervaring die we hiermee hebben opgedaan kunnen we ook grote stappen zetten tot de verdere verduurzaming van het kantoorpand in Amstelveen.” Dit gebouw is sinds de zomer van 2015 BREEAM-gecertificeerd.