Duurzaam dataplatform geeft inzicht in mogelijkheden woningverduurzaming

Eind maart 2018 treedt de onlangs aangenomen motie Bashir in werking, waarmee Energie-Indexen direct worden gekoppeld aan het Energielabel. Voordeel van deze verandering is dat het voor verhuurders eenvoudiger wordt om aan huurders uit te leggen wat de energieprestatie van een woning betekent voor de huur- en woonlasten.

“Het Energielabel zelf is vooral een graadmeter en zegt niet in alle situaties iets over de mate van verduurzaming of het potentieel van een woning, omdat er niet bij vermeld staat wat er in een woning aanwezig is aan isolaties en installaties”, geeft product owner Niels Ondersteijn van BackHoom. “Het is mogelijk dat een woning met een energiezuinig B-label veel zonnepanelen op het dak heeft, terwijl de isolatie eigenlijk nog wel te wensen over laat.”

Daarom is het van belang om verschillende woningkenmerken met het Energielabel te combineren. “BackHoom combineert, bewerkt en verrijkt energielabeldata binnen het Duurzaam Dataplatform. Hierdoor kunnen analyses worden uitgevoerd over alle woningen in de huidige woningvoorraad en kan er inzicht gegeven worden in welke stappen er nog mogelijk zijn richting energieneutraal wonen.”

In het Duurzaam Dataplatform worden databronnen ontsloten, gecombineerd en met algoritmes en rekenmodellen verrijkt tot hoogwaardige data. Het platform bevat actuele data over alle Energielabels van koop- en huurwoningen in Nederland. Ondersteijn: “Zo hebben momenteel 3,3 miljoen woningen een afgemeld Energielabel waarbij een energieadviseur de energiezuinigheid (op afstand) heeft gecontroleerd. Als we energielabeldata combineren met het type woning, dan zien we duidelijk verschillen in de verdeling van de labels. In bovenstaand overzicht is bijvoorbeeld te zien dat vrijstaande woningen relatief veel meer A-labels hebben ten opzichte van tussen- en hoekwoningen. Daar is een duidelijke piek in C-labels te zien.”

Energielabelmodellen

Naast het actueel beschikken over energielabeldata, past BackHoom Energielabels en Energie-indexen dus toe in algoritmes en rekenmodellen van het Duurzaam Dataplatform. Door verschillende databronnen over individuele woningen (zoals de woningdimensies) te combineren met energielabel-informatie, kan BackHoom de huidige situatie qua isolatie en installatie per woning goed inschatten. Dit geeft een gedegen uitgangspunt om te kijken wat de verduurzamingsmogelijkheden zijn en wat er nog moet gebeuren om bijvoorbeeld tot een A-label te komen.