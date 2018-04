Webinar: renovatie van openbare gebouwen

De Europese Commissie organiseert een webinar over renovatie van openbare gebouwen, samen met de UN Environment Finance Initiative. Het webinar vindt plaats op 27 april, van 11.00 tot 13.00 uur.

4 internationale sprekers gaan in op het centrale onderwerp, de herontwikkeling van openbare gebouwen. Zo vertelt Miguel Casas van Energinvest over de uitkomsten van een studie over innovatieve financieringsmechanismen voor een hogere energie-efficiëntie.

Verder presenteert Erika Honnay van GRE-Liege het concept RenoWatt, een one stop shop in België, die deelnemende overheden bijstaat in de renovatie van hun gebouwen. Ook Rob McKinnon is van de partij en geeft meer informatie over het Re:Fit project. Dit moet openbare aanbestedingen van energieprestatiecontracten in Groot-Brittanië vereenvoudigen.

De vierde en laatste spreker is Celine Tougeron van het Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), die meer laat weten over financieringsmogelijkheden binnen het EU programma Horizon 2020 om aan de slag te gaan met renovatie.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 26 april 2018.