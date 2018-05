Voormalige Philips-lab gerenoveerd tot ‘agile’ kantoor

Op de High Tech Campus in Eindhoven is het voormalig laboratoriumgebouw van Philips tot een interactieve werkomgeving getransformeerd, die de 'agile' manier van werken optimaal ondersteunt.

Een dergelijke werkomgeving moedigt medewerkers aan het beste uit zichzelf te halen, in teams te werken en de creativiteit de vrije loop te laten. De werkomgeving is hiertoe opgedeeld in drie zones: teamwork, co-creatie en ontspanning.

Atrium

Een zogenaamde 'dode kamer', een volledig akoestisch absorberende ruimte in het hart van het gebouw, is getransformeerd tot een levendig en licht atrium. De Philips business groups Healthcare Informatics (HI) en Health Suite Digital Platforms (HSDP) hebben het volledig gerenoveerde gebouw sinds dit jaar in gebruik genomen.

High Tech Campus

Dit voormalige lab, nu beter bekend als HTC-36, is een van de drie hoofdgebouwen op de High Tech Campus van Philips; de andere twee zijn HTC-32 en HTC-33. Philips wil graag blijven op High Tech Campus, want het heeft de huurovereenkomst van deze hoofdgebouwen tot 2032 verlengd. Daarmee blijft het bedrijf de belangrijkste huurder van het bedrijventerrein waarvan Philips zelf de oprichter is.

Kijk hier naar meer foto’s van de renovatie van HTC-36.

Bron: OTH Architecten / Philips

Foto: Philips