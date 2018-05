Vernieuwde renovatieproducten voor het dak

De verse renovatieproducten Unidek Reno Dek en Unidek Reno Dekfolie van Duurzaam Gebouwd-partner Kingspan Unidek kunnen over een dakbeschot en tengels geplaatst worden. Dit scheelt verwerkers zware arbeid, tijd en afval. In de opmars naar een circulaire bouw- en vastgoedsector is vooral laatstgenoemde een belangrijke pijler.

Onderscheidend aan de producten zijn de eersteklas thermische prestaties, de ISSO kwaliteitsverklaring en het DUBOkeur voor Unidek Reno Dek. De Unidek Reno Dekfolie heeft op zijn beurt een snelle montagetijd als eigenschap, dat de overlast voor bewoners moet beperken in renovatieprojecten.

De twee producten waren voorheen alleen op een vlak dakbeschot te installeren en kunnen nu breder worden toegepast. De innovaties zijn vanaf nu standaard verkrijgbaar in Rc-waarde 7.0 en 8.0. Daarnaast zijn ze te leveren in verschillende maten, inclusief nokafschuining. De hoge Rc-waarde belooft een hoog thermisch comfort voor de bewoner, met een lagere energierekening. Meer weten over de innovaties? Bekijk de website van Kingspan Unidek of bekijk de producten live op de Renovatiebeurs in Den Bosch, standnummer 03.C034.