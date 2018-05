Eeuwenoude balken van sloopwoning naar renovatiehuis

Als renoveren bouwkundig niet meer mogelijk is, hoeft dat nog niet te betekenen dat er toch een circulaire oplossing gevonden kan worden. TBI-onderneming ERA Contour laat dat onder andere zien aan een project in Haarlem in opdracht van woningcorporatie Ymere. Deze en andere soortgelijke projecten levert ERA Contour alseerste bouwonderneming het certificaat FSC Recycled op.

Maar liefst 100 jaar oud zijn de balken die bij de renovatie aan het Rozenprieel in Haarlem worden gebruikt. In opdracht van Ymere renoveert ERA Contour hier een groot aantal woningen. Een deel van de woningen bleek in zo’n slechte staat, dat renoveren geen optie was. Met de circulaire economie in het achterhoofd, bracht de sloop van deze woningen beide partijen op het idee om de mogelijkheden van hergebruik te onderzoeken.

Nieuw leven

“Het bleek een reële optie om bepaalde onderdelen uit de sloopwoningen een nieuw leven te geven bij de te renoveren woningen”, vertelt Rick Hetem, planontwikkelaar bij ERA Contour. “Een mooie oplossing die uiteraard nog duurzamer is dan het gebruik van nieuw hout met FSC-keurmerk. Om deze oplossing ook op papier de juiste waarde te geven, hebben wij zelf het certificaat FSC Recycled behaald.”

FSC Recycled

Het certificaat FSC Recycled is een aanvulling op het bekende FSC-keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat het gebruikte hout uit verantwoord beheerde bossen komt. Naast het stimuleren van verantwoord bosbeheer, wordt met het FSC Recycled-keurmerk het hergebruik van hout en papier gestimuleerd. Dit keurmerk geeft aan dat het hout voor het overgrote deel bestaat uit ‘afvalhout’ dat wordt hergebruikt. Het FSC Recycled-certificaat wordt in de bouwbranche vooral door sloopbedrijven gebruikt. Nu ERA Contour over dit certificaat beschikt, mag zij volgens de regels van FSC gebruikt hout zelf verwerken onder het FSC-keurmerk.

Voorbeelden

Het Rozenprieel in Haarlem is daar een goed voorbeeld van, net als de klimaatneutrale wijk Stadstuin Overtoom in Amsterdam. Allerbelangrijkst echter vindt zij het om woningen en buurten te bouwen die tot in lengte van jaren meegaan. Die met een technische facelift weer een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.