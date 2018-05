Het Gelders Huis in Arnhem is BNA Beste Gebouw van het Jaar 2018

Het Gelders Huis in Arnhem, ontworpen door Team V Architectuur in opdracht van VolkerWessels Integraal, is verkozen tot BNA Beste Gebouw van het Jaar 2018. De architectuurprijs van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) voor ‘het gebouw met de meeste meerwaarde voor opdrachtgevers en samenleving’ werd op vrijdag 18 mei uitgereikt in de te renoveren Bijlmerbajes in Amsterdam.

Het Gelders Huis is de nieuwe naam voor het gerenoveerde Huis der Provincie, een Gesamtkunstwerk uit de wederopbouwperiode en rijksmonument, dat uitgebreid is met een moderne kantoorvleugel. In het – deels openbare – complex zetelt het provinciebestuur en werken 1200 provincieambtenaren.

Het gebouw moest het opnemen tegen acht andere genomineerden: concertzaal Musis Sacrum in Arnhem, het bezoekerspaviljoen Park Vijversburg in Tytjerk, het Stadsarchief in Delft, paviljoen Circl op de Amsterdamse Zuidas, de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, het Multifunctioneel Centrum Doelum in Renkum, Superlofts Blok Y in Utrecht en het sociale woningbouwcomplex Space-S in Eindhoven. Dat laatste project kreeg de publieksprijs, die vorig jaar naar het Stadhuiskwartier in Deventer ging.

Iconisch gebouw met stimulerende omgeving

De jury, onder voorzitterschap van Louise Vet (directeur Nederlandse Instituut voor Ecologie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, NIOO-KNAW), noemt Het Gelders Huis ‘niet alleen een stimulerende omgeving, het is ook een iconisch gebouw dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de stad en – de naam zegt het – een thuisbasis en plek van samenkomst biedt aan de bevolking.’

Vier categoriewinnaars

1. Identiteit & Icoonwaarde: Musis Sacrum (Arnhem), bureau: van Dongen – Koschuch architects and planners, opdrachtgever: Gemeente Arnhem

De jury: Wat een geweldige zaal, in maat, in sfeer, met als bonus het venster naar het park – een prachtige vondst. Musis is een eigentijds antwoord op de monumentaliteit van het verleden, dat een nieuw beeld in de stad brengt, een nieuw geluid laat horen, en waarin een nieuwe energie voelbaar is.

2. Leefbaarheid & Sociale Cohesie: Space-S (Eindhoven), bureau: Inbo, opdrachtgever: Woonbedrijf Eindhoven

De jury: Space-S laat zien hoe je bewoners – ook in de sociale huursector – direct kunt betrekken bij hun leefomgeving. De architectuur is pretentieloos en dienend, wat past bij deze functie, en ook de stedenbouwkundige compositie is raak.

3. Particuliere Woonbeleving: Superlofts Blok Y (Utrecht), bureau: Marc Koehler Architects, opdrachtgever: Samenwerking Stichting Blok Y, MKA, Bewonersgroep, VinkBouw

De jury: Knap hoe de architect de persoonlijke woonwensen ruimtelijk heeft vertaald, zonder de gemeenschappelijkheid uit het oog te verliezen. Voor de collectieve ruimtes is gelukkig ook budget gereserveerd, waarmee een bibliotheek en gezamenlijk dakterras zijn ingericht. Lof ook voor het innovatieve bouwproces, dat mogelijkheden opent voor nieuwe manieren van (samen) wonen en stad maken.

4. Stimulerende Omgevingen: Het Gelders Huis (Arnhem)

Eervolle Vermelding: Appartementengebouw Wibautstraat (Amsterdam), bureau: Bedaux de Brouwer, opdrachtgever: N.V. De Grachtengordel

De jury: We zijn onder de indruk van de manier waarop de architecten hier een stuk Amsterdam hebben ‘aangeheeld’. Er is met veel zorg gekeken naar wat past op de plek; dit pand kan alleen hier staan. In deze tijd van globalisering en vervlakking is dat een bijzondere kwaliteit, die de jury (te) weinig ziet. Dit project is een voorbeeld van hoe je ook met woningbouw de stad kunt verrijken.

Bron: BNA