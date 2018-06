Nieuw: inzameling dakramen voor circulaire herverwerking

Jaarlijks ontstaat er in Nederland 23 miljoen ton aan bouwafval. Ook gebruikte dakramen belandden tot vandaag op de afvalberg van bouw- en sloopafval. VELUX Nederland, BMN Bouwmaterialen en afvalverwerker SUEZ zijn daarom een samenwerking gestart om VELUX dakramen terug te nemen in plaats van weg te gooien. Aannemers hebben vanaf nu de mogelijkheid om verouderde VELUX dakramen apart in te zamelen en zo een bijdrage te leveren aan recycling van afval in de bouw.

Het is voor het eerst in Nederland dat dakramen gescheiden worden ingezameld. De dakramen worden gedemonteerd in een sociale werkplaats. “Door de opbouw van VELUX dakramen kunnen ze relatief eenvoudig weer worden gedemonteerd. Door de grondstoffen zoals glas, hout en kunststof te scheiden en te hergebruiken als grondstof voor andere producten, verwachten we over de totale levenscyclus van een VELUX dakraam de CO 2 -uitstoot met naar schatting 28% te reduceren,” vertelt initiator Ronald Bal van VELUX Nederland.

Pilot in Zwolle en Drachten

Inzameling van de gebruikte VELUX dakramen vindt plaats op twee verschillende manieren. Voor het inzamelen van enkele stuks dakramen is een samenwerking gestart met BMN Bouwmaterialen. “Wanneer een aannemer nieuwe bouwmaterialen bij ons haalt, kan hij direct het oude VELUX dakraam bij ons inleveren in de BMN Bouwbewust Afvalretourstraat. Op dit moment wordt het concept getest met een pilot bij BMN vestigingen in Zwolle en Drachten. Onze ambitie is om het concept hierna landelijk uit te rollen,” aldus Petran Verhoef van BMN Bouwbewust.

Co-creatie

Bij grotere renovatieprojecten kan de betreffende aannemer bij VELUX Nederland een eigen container voor op de bouwlocatie aanvragen. Op deze manier worden in Asten en Etten-Leur al dakramen apart ingezameld. “SUEZ heeft een logistieke taak op de bouwlocaties. Daarnaast heeft SUEZ een rol om op een juiste manier de materialen af te voeren, te verwerken en met diverse partijen te zorgen voor de recycling van glas, hout en kunststof,” zo laat Henk-Jan van Doorn, Key Account Manager bij SUEZ weten. “Dat is onze expertise en we laten daarmee zien dat we door middel van co-creatie veel kunnen bereiken in de recycling van bouw- en sloopafval.”

Niet gratis, wel goedkoper

De take-back service is niet kosteloos, maar het is wel goedkoper dan wat betaald moet worden voor het afvoeren van regulier bouw- en sloopafval. Hierdoor wordt het voor montagebedrijven aantrekkelijk om hier gebruik van te maken. “Duurzaam ondernemen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben de hulp van aannemers nodig om de hoeveelheid bouwafval tegen te gaan en deze take-back service te laten slagen. Daarom bieden we deze mogelijkheid aan zonder winstoogmerk,” aldus Ronald Bal.

Afvalreductie

Maar liefst 97% van al het afval dat voortvloeit uit de productie van VELUX dakramen wordt momenteel gerecycled of gebruikt als hernieuwbare energie. Door samen te werken met SUEZ en BMN Bouwmaterialen en de dakramen na gebruik te demonteren en de grondstoffen te hergebruiken, wordt de circulariteit van het product naar een nog hoger niveau getild.