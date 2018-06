Laagdrempelig aan de slag met BREEAM-NL In-Use

Tijdens de PROVADA lanceerde ABN AMRO een doorontwikkeling van de al geruime tijd beschikbare online Duurzame Investeringstool. In samenwerking met CFP Green Buildings en de Dutch Green Building Council maakt de bank nu de ABN AMRO BREEAM-NL In-Use QuickScan online gratis toegankelijk voor vastgoedeigenaren.

De quick scan geeft snel een beeld van de maatregelen die meer duurzaamheid opleveren en een mogelijk hogere BREEAM-score. Erik Steinmaier, hoofd Real Estate Clients ABN AMRO: “De tool die we nu aanbieden is gebaseerd op de BREEAM-NL In-Use-score en daarmee zetten we een stap verder dan energiemeting. Dat gaat meer over hoe een gebouw gebruikt wordt. Bijvoorbeeld hoe met afval en water wordt omgegaan en wat voor binnenklimaat het gebouw heeft. Vergeleken met andere certificeringen is BREEAM-NL In-Use wellicht niet perfect, maar in onze ogen zeker een goede tool om op mee dan uitsluitend energiegebruik stappen te kunnen zetten waar het verduurzaming betreft. Zo beoordeelt BREEAM de duurzaamheid van gebouwen integraal met 9 verschillende duurzaamheidscategorieën. Daarbij is BREEAM internationaal en ook in Nederland de meest toegepaste duurzaamheidsstandaard. Ons eigen hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan in de Zuidas van Amsterdam was zelfs het eerste BREEAM-NL In-Use Excellent gebouw in de wereld. Er zit veel kennis achter die certificering en met de nieuwe tool verspreiden we die kennis. Dat doen we kosteloos, want niet alleen onze relaties kunnen de tool gebruiken. Iedereen die dat wil kan een account aanmaken en inloggen op de website van de Duurzame Investeringstool. Het is ook geen verplichting voor onze relaties de quick scan te doen, het is bedoeld als aanzet en stimulans.”

Binnen 30 minuten inzicht

De ABN AMRO BREEAM-NL In-Use QuickScan is met de 40 vragen in een halfuurtje te doen. Steinmaier: “Het is bewust laagdrempelig gemaakt met relatief eenvoudige vragen die een beeld geven van maatregelen die verduurzaming geven. Voor ons als bank is het een opmaat voor een adviesgesprek met de vastgoedeigenaar. Overigens is het voor ons niet zo dat men per se een BREEAM-certificering moet gaan behalen als vervolg op de quick scan. Natuurlijk zou dat mooi zijn als men dat doet. Zeker kan dat waardevol zijn voor vastgoedeigenaren met een beursgenoteerd fonds. Als zij bijvoorbeeld rapporteren op ESG-aspecten (environmental, social, governance) dan is een BREAAM-certificering belangrijk om aan te tonen dat men goed bezig is. Voor mkb-ondernemers is het behalen van zo’n certificaat minder relevant. Wij richten ons vanuit de bank dan op de aanpak en de financiering van de investeringen om te verduurzamen.”

Het ondertekeningsmoment op de PROVADA

Waardetoevoeging vastgoedportefeuille

Steinmaier ziet door de inzet van de quick scan en de aandacht voor het verduurzamen van bedrijfsvastgoed een waardestijging ontstaan, al plaatst hij een kanttekening bij hoe taxateurs er op dit moment mee omgaan. “Verduurzamen heeft een positief effect op de waarde van vastgoed, alhoewel het taxateurs het lastig vinden de waardestijging zichtbaar te maken in taxaties. Daar is in de taxatiewereld al langere tijd een discussie over gaande. Ik zie ook niet direct dat door de investeringen in verduurzaming onze vastgoedportefeuille in waarde verdubbelt, want er spelen ook andere factoren rol. Het primaire doel van de investeringen in verduurzaming is een gebouw optimaal geschikt te maken voor het gebruik.”

Brede visie op verduurzaming

Bij ABN AMRO heeft men een brede kijk op verduurzaming van vastgoed in Nederland. Steinmaier licht dat graag toe: “Bij industriële bedrijven kijken we hoe energietransitie en circulariteit zich verhouden tot primaire processen. Voor kantoren is er natuurlijk de verplichting vanuit de overheid om per 2023 minimaal Energielabel C te hebben. Veel van onze vastgoedcliënten melden echter dat ze liever een sprong naar energielabel A maken. Zij kijken net als wij bij liever naar de langere termijn en naar de vertaling van de Parijs-akkoorden naar de bebouwde omgeving. Zo zullen kantoren naar maximaal 50 kWh energieverbruik per m2 per jaar moeten teruggaan om een bijdrage te leveren aan het behalen van die doelen voor ons land. Dat is wat ambitie betreft echt meer dan een C-label. Als gebouweigenaar weet je dus dat er tussen nu en 10 jaar veel gaat gebeuren. Je kunt wachten tot wat de wetgever oplegt, ook kun je anticiperen en laten zien hoe belangrijk investeren in verduurzaming is voor mens en milieu.”

Tekst: Tom de Hoog