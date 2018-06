Helmondse woningcorporatie maakt 1.900 woningen energiezuiniger 

De Helmondse woningcorproatie Woonpartners wil voor eind 2020 al haar woningen op minimaal energielabel B zien te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen gaat de woningcorporatie met drie partners, Elk, Ballast Nedam Zuid en Rendon, in totaal ongeveer 1.900 bestaande woningen energiezuiniger maken.

De woningen die aangepakt worden, zijn woningen die nu energielabel C of slechter hebben en nog wel 15 jaar of langer verhuurbaar zijn. Woonpartner gaat samen met Elk, Ballast Nedam Zuid en Rendon telkens per (straat of woongebouw isolerende maatregelen uitvoeren. “We onderzoeken eerst welke werkzaamheden nodig zijn en stellen dan voor de complexen pakketten samen. Die bevatten een selectie uit verschillende mogelijke isolerende maatregelen. Niet alle maatregelen zijn overal nodig, want sommige woningen hebben al een energielabel A of B. Voor huurders staat er tegenover deze maatregelen geen huurverhoging. Huurders die bewust met energie omgaan, kunnen dankzij de maatregelen wél een lager energieverbruik en dus lagere maandlasten krijgen”, aldus de woningcorporatie.

Zonnepanelen

Op dit moment onderzoekt Woonpartners ook welke woningen voorzien kunnen worden van zonnepanelen. Wanneer dat mogelijk en zinvol is, krijgen huurders die mogelijkheid voordelig aangeboden. Zij krijgen de kans om met een kleine investering veel te besparen. Greenchoice is de partner voor het plaatsen van de panelen.

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2017, verlootte Woonpartners al vijf sets zonnepanelen voor op de daken van vier huurwoningen en één appartementencomplex. De winnaars ontvangen een uitnodiging voor de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Greenchoice. Greenchoice kan snel daarna overgaan tot het installeren van de panelen.

Foto: Rendon