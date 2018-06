Financiering verduurzamen van woningen met speciaal depot

Steeds meer woningeigenaren willen hun huis wel verduurzamen, maar weten bij het afsluiten van een hypotheek vaak nog niet welke maatregelen ze moeten nemen, wat deze gaan kosten en welke partij het kan realiseren. Om dat aan te pakken lanceert de Rabobank het Rabo Groendepot als extra financieringsmogelijkheid voor klanten om hun huis te verduurzamen. Doel is jaarlijks tenminste 40.000 woningen extra te verduurzamen naar label A.

Klanten krijgen bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek gedurende twee jaar een depot tot hun beschikking, waaruit zij energiebesparende maatregelen aan hun woning kunnen betalen. De introductie van het Rabo Groendepot is onderdeel van een integrale aanpak om de woningvoorraad energiezuiniger te maken.

De periode rondom een verhuizing is al hectisch genoeg, zeker in de huidige woningmarkt. Michiel Kwaaitaal, directeur Wonen van de Rabobank: “De huizenkoper van vandaag woont gemiddeld zo’n 15 jaar in zijn huis en zet zijn hypotheekrente nu gemiddeld voor zo’n 15 jaar vast. Dat betekent dat de kans klein is dat hij voor 2030 een nieuwe hypotheek afsluit. Wanneer hij eenmaal in het nieuwe huis zit, komt het er vaak niet meer van om het huis te verduurzamen. Daarom is juist nu een integrale aanpak nodig om de duurzaamheidsambitie voor 2030 ook daadwerkelijk te realiseren.”

Integrale aanpak

De integrale aanpak begint met het hypotheekgesprek. Het nemen van energiebesparende maatregelen wordt een vast onderwerp van het hypotheekgesprek tussen klanten en hun financieel adviseur. Daarmee wil de Rabobank bij klanten de noodzaak vergroten om energiebesparende maatregelen te nemen en worden de financiële voordelen duidelijker gemaakt. Om te kijken wat er thuis mogelijk is, is de Rabobank een exclusieve samenwerking aangegaan met onafhankelijk specialist GreenHome. Met de zogeheten HuisScan van GreenHome worden de mogelijkheden duidelijker om het huis duurzamer te maken, wat de investeringskosten en besparingen zijn en welke bedrijven in de buurt dit kunnen realiseren.

Deze investeringskosten kunnen betaald worden uit het flexibele Rabo Groendepot. Met het Rabo Groendepot hebben klanten twee jaar de tijd om te bepalen met welke investeringen zij hun huis energiezuiniger willen maken. Klanten kunnen het depot meefinancieren als zij een nieuwe hypotheek afsluiten. Zij betalen geen rente over het gereserveerde bedrag. Na 24 maanden wordt het openstaande saldo boetevrij afgelost op de hypotheek.

Klanten die hun hypotheek niet willen of kunnen verhogen en VVE’s kunnen tegen een gunstige rente een Energiebespaarlening sluiten via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), dat mede door Rabobank mogelijk is gemaakt.

Afwachtende consumenten

Een tussenwoning van energielabel C naar A krijgen kost gemiddeld zo’n 10.000 euro. Veel klanten verwachten subsidiemaatregelen vanuit de gemeente of de rijksoverheid, maar het is de vraag in hoeverre die er komen. Kwaaitaal: “Dat maakt dat klanten afwachtend zijn, terwijl uit ons eigen onderzoek blijkt dat maar liefst 97% van de eigen-woningbezitters de benodigde maatregelen om de woning te verduurzamen zelf kan financieren. Dat kan door eigen vermogen aan te spreken, door overwaarde in de woning te gebruiken of door een goedkope Energiebespaarlening af te sluiten. En dus ook met het flexibele Rabo Groendepot.”