Stadhuistoren Eindhoven circulair gerenoveerd

De renovatie aan de Eindhovense Stadhuistoren is afgerond: 95% van de materialen is hergebruikt of gerecycled.

De eerste ‘Living Labs’ van de Eindhovense stadhuistoren zijn klaar. Werkplekken met als doel gelukkige, gezonde en productieve gebruikers, voor wie duurzaam gedrag vanzelfsprekend is. Een werkomgeving waarin elk materiaal een tweede of een derde kans krijgt.

Het bestaande pand is circulair ‘opgeruimd’. Ruim een jaar geleden ging het digitale materialenplatform feestelijk live. Wethouder Mary-Ann Schreurs schroefde eigenhandig de eerste deur los, als symbolische start van de demontage. Deuren en deurklinken, vloertegels, stenen van binnenmuren, tl-inbouwarmaturen; op het materialenplatform konden de inwoners van Eindhoven digitaal snuffelen tussen alle materialen die vrij zouden komen bij de verduurzaming van de Stadhuistoren van Eindhoven. Duurzaam Gebouwd-partner vervult de rol van prestatiemanager duurzaamheid en adviseur installaties en bouwfysica.

Intern hergebruik

Natuurlijk is eerst gekeken naar intern hergebruik. Diverse materialen zijn tijdens de renovatie op een creatieve manier verwerkt. Zo zijn de systeemplafonds ingezet als gevelisolatie én afwerking en werden er kasten gemaakt van de houten binnendeuren, ook het hang- en sluitwerk van de deuren is hergebruikt. Lamellenrails zijn toegepast om de vloeivloeren strak en recht af te kunnen werken.

Bewustwording

Een groot deel van de vrijkomende materialen is te koop aangeboden op het materialenplatform. Inmiddels is vrijwel alles verkocht. Maarten Stadhouders van Re Use Materials: “Het platform heeft de nodige aandacht in de pers gekregen waardoor het ook bijdroeg aan bewustwording onder burgers en bedrijven.” Uit de gegevens blijkt dat uiteindelijk alleen het asbest moest worden afgevoerd.

In samenwerking met Re Use Materials zijn alle vrijkomende materialen van tevoren geïnventariseerd en geregistreerd in een database, met als doel een zo hoog mogelijk percentage te hergebruiken en hoogwaardig te recyclen binnen de grenzen van de Metropoolregio Eindhoven. “Dat dat gelukt is met meer dan 95% van het materiaal, is een prachtig resultaat”, aldus Maarten Stadhouders van Re Use Materials.

Bron: DWA