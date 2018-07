Tweede parkeerdek CBS-gebouw krijgt 3500 lichtdoorlatende pv-panelen

Als de welstandscommissie in Heerlen akkoord gaat, wordt het aantal zonnepanlen op en nabij het oude CBS gebouw in Heerlen verdubbeld. Dit gebouw, Carbon6 geheten, heeft twee parkeerdekken, waar op parkeerdek 1 al 3500 zonnepanelen liggen. Parkeerdek 2 ligt er naast en ook daar passen 3500 zonnepanelen.

Parkeerdek 1, dat CarbonBlue 1 wordt genoemd, is eind mei opgeleverd. Op 19 juli vindt de officiële opening plaats. De 3500 zonnepanelen van CarbonBlue 1 bevinden zich op een parkeerdek naast Carbon6. Het tweede parkeerterrein ligt daar pal naast. “Hier plaatsen we nog eens 3500 zonnepanelen”, licht COO Dirk van der Ven van Carbon6-ontwikkelaar World of Walas toe. “Het gaat in totaal om 8400 m2. De oppervlakte wordt dus verdubbeld èn dubbel gebruikt: als parkeerdek en als leverancier van duurzame energie.”

Energietransitie

De energietransitie vormt een belangrijk onderdeel van Carbon6, waar momenteel zo’n 130 verschillende bedrijven gehuisvest zijn. “Het kantoorpand stamt uit de jaren 70 en 80, dus het is gebouwd met technieken uit die tijd. Dat betekent dat we het hele pand moesten verwarmen. Het eerste jaar verstookten we circa 600.000 kuub gas. We hebben nu een zeer duurzame oplossing gevonden in de vorm van CarbonBlue.”

Nieuwere techniek

Met CarbonBlue 1 wordt ruim een derde van het elektriciteitsverbruik van het gebouw Carbon6 opgewekt. “Er is 1 MW aan opgesteld vermogen. Dat zorgt voor een energieproductie van circa 900.000 kWh en een reductie van 400.000+ kg CO 2 per jaar.”

Voor CarbonBlue 2 wil ontwikkelaar World of Walas een nieuwere techniek toepassen. “We gaan hiervoor andere PV panelen gebruiken”, licht Dirk toe. “Daarbij is het opgesteld vermogen lager en het rendement hoger. De panelen kunnen namelijk ook met diffuus licht overweg. Hierdoor komt er aanzienlijk meer licht in de panelen en daardoor is de opwekking hoger dan bij CarbonBlue 1. We verwachten met CarbonBlue 2 10 tot 15 procent meer elektriciteit te kunnen opwekken.”

Fotovoltage glas



Voor CarbonBlue2 worden zonnepanelen gebruikt van Onyx: fotovoltage glas. “Het zonnepaneel bevindt zich tussen twee glasplaten. Je kunt deze glaspanelen gebruiken als gevelbekleding, als raam of als dak. Wij gebruiken ze als carport. Dat betekent dat er veel daglicht het parkeerdek binnen valt. De transparantie kun je zelf bepalen. Bij CarbonBlue 1 komt ook veel licht naar binnen, omdat de randen van de PV panelen transparant zijn. Het is echter een andere techniek.” Voor de dakconstructie wordt duurzaam hout uit Afrika gebruikt dat op een bijzondere manier wordt gekapt. “Deze bosbouwtechniek heet ‘low impact lumbering’. We hebben hiermee dus een partij gevonden met een boeiend duurzaam verhaal.”

Helofytenfilter

Het regenwater dat op het parkeerdek valt, wordt gezuiverd met een helofytenfilter. “Het water stroomt dus niet zomaar het riool in. We maken daarbij bovendien gebruik van vertraging van hemelwaterafvoer (waterretentie). Hierdoor worden riolen bij hevige waterval niet te zwaar belast en wordt regenwateroverlast beperkt.”

Nieuwe activiteiten

Tijdens de officiële opening van CarbonBlue, wordt tevens aandacht besteed aan andere nieuwe activiteiten, programma’s, partnerships en projecten van World of Walas. “Er gebeurt ontzettend veel binnen ons bedrijf en binnen Carbon6”, knikt Dirk. “Carbon6 is een uitermate geschikte proeftuin om nieuwe technologieën uit te proberen en demonstratieprojecten op te zetten. Het is tevens een showcase: hoe kun je in een oud kantoorgebouw nieuwe functies huisvesten. Op 19 juli lichten we ook hierover een tipje van de sluier op.”