Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor onderzoek naar gasloze buurten

Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat in 2021 woningen en gebouwen worden verwarmd zonder aardgas? In Noord-Holland willen Gedeputeerde Staten daarvoor € 2,9 miljoen beschikbaar stellen om onderzoek naar het verduurzamen van een buurt te ondersteunen.

In Noord-Holland worden 1,3 miljoen woningen en circa 250.000 utiliteitsgebouwen voornamelijk verwarmd met aardgas. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 vaststellen hoe zij de omslag naar een aardgasloze gebouwde omgeving in 2050 gaan realiseren.

Vaart maken

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “Deze subsidieregeling geeft ambitieuze gemeenten die vaart willen maken met de warmtetransitie de kans om daadwerkelijk de volgende stap te zetten, bijvoorbeeld door gericht onderzoek te doen naar kansrijke plekken in de gemeente voor geothermie.”

Gemeenten kunnen het subsidiegeld van de provincie gebruiken voor onderzoek naar alternatieve mogelijkheden en bronnen voor het verwarmen van wijken en gebouwen. Als geothermie in het gebied kansrijk is, kan de gemeente met de subsidie seismisch onderzoek laten doen om de beste locatie voor geothermieputten te bepalen.

Complexe overgang

De overgang naar aardgasloos verwarmen is buitengewoon omvangrijk en complex: binnen 32 jaar moeten jaarlijks zo’n 35.000 à 50.000 gebouwen aangepast worden en worden voorzien van een alternatieve warmtevoorziening. Provincie Noord-Holland heeft al voor alle gemeenten per buurt in beeld laten brengen welke optie het goedkoopst is en waar een gemeente het beste kan beginnen met de warmtetransitie.

Voorlopers

De ‘voorlopers’ moeten de warmtetransitie verder op gang brengen en daarmee innovatie en opschaling in technieken en processen stimuleren. De subsidieregeling ondersteunt de al bestaande programma’s die voorlopers ondersteunen en daarmee de warmtetransitie in de gebouwde omgeving aanjagen, bijvoorbeeld het provinciale programma ‘Verduurzaming bestaande woningvoorraad in Noord-Holland’.

Proeftuinen

De subsidieregeling is aanvullend op plannen van het Rijk. Het Rijk gaat namelijk starten met proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Hiervoor is in 2018 € 90 miljoen beschikbaar. In Noord-Holland gaan diverse gemeenten een aanvraag indienen. Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is dat er een haalbaarheidsstudie of concreet uitvoeringsplan gereed is. De onderzoeken die de provincie subsidieert kunnen door gemeenten worden ingezet als onderbouwing voor de financiering van verduurzaming van de warmtevoorziening of voor de subsidieaanvraag bij het Rijk.

Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten hebben nu een bedrag van € 890.000 gereserveerd voor de regeling. In september 2018 wordt dit bedrag via een subsidieregeling voor gemeenten beschikbaar gesteld. Na de zomer besluiten Provinciale Staten of zij € 2 miljoen aan deze regeling willen toevoegen.