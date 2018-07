Slimme fabriek voor renovatiepakketten in Overijssel

Er moeten renovatiepakketten komen waarmee oude, bestaande woningen in één keer energieneutraal kunnen worden gemaakt. De provincie Overijssel gaat hiervoor een fabriek ontwerpen, samen met dertien partners uit zes landen. De Europese Unie heeft het plan goedgekeurd, en een subsidie beschikbaar gesteld van ruim 2 miljoen euro.

Doel is om binnen drie jaar een blauwdruk te ontwikkelen voor een volautomatische fabriek. Daarnaast worden locaties geselecteerd, en ondernemers gezocht die de fabriek gaan bouwen en in bedrijf nemen.

Enorme opgave

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: “We staan voor een enorme opgave om alle bestaande woningen in 2050 energiezuinig of zelfs helemaal energieneutraal te maken. In het huidige tempo lukt dat niet. Vandaar dat we op zoek zijn naar innovatieve methoden om de verduurzaming te versnellen en goedkoper te maken.”

Gedeputeerde Monique van Haaf voor Wonen vult aan: “Als we er in slagen een goede blauwdruk neer te zetten, hebben we een oplossing in handen voor 500.000 Overijsselse woningen, en tot 22 miljoen woningen in Noordwest-Europa. Een oplossing die naast de energietransitie ook bijdraagt aan goed en betaalbaar wonen voor onze inwoners. ”

Helft van de prijs

Doel van het ontwerp is om op industriële schaal (minimaal 15.000 per jaar) standaard renovatiepakketten te produceren. De pakketten bevatten verschillende onderdelen die nodig zijn om huizen te verduurzamen, zoals bijvoorbeeld isolatiemateriaal voor gevels en daken, warmtepompen, zonnepanelen, energieomvormers en ventilatiesystemen. De onderdelen worden zoveel mogelijk circulair en biobased samengesteld. Doel is om het totaalpakket aan maatregelen voor de helft van de huidige prijs aan te kunnen bieden.