Voormalige Becelhuis gerenoveerd naar hedendaags kantoor

In zes maanden tijd is het iconische gebouw “het Becelhuis” in Rotterdam gerenoveerd naar een hedendaags kantoor. In juli is het gebouw opgeleverd. Heembouw Kantoren heeft deze renovatie uitgevoerd voor de afdeling R&D van Upfield (voormalig Unilever BCS).

Het kantoor is duurzaam getransformeerd en voorzien van alle comfort en kwaliteit. Centraal in de ruimte is een grote vide gerealiseerd en een nieuwe trap die de twee verdiepingen met elkaar verbindt. Naast de werkplekken en verschillende soorten vergaderfaciliteiten is er een ruime keuken, het hart van de R&D afdeling.

Testen

Ook de ‘tasting counters’ hebben een prominente plek in het nieuwe kantoor gekregen. Hier worden dadelijk nieuwe producten getest en geproefd. Klanten worden hier ontvangen om kennis te maken met de diversiteit aan producten die Upfield in de portefeuille heeft.

Zelfvoorzienend

Als oplevercadeau kregen bij de bouw betrokken werknemers van Upfield uit handen van Martijn Icke (manager Service & Onderhoud Heembouw) een weckpot met daarin een klein ecosysteem overhandigd dat succesvol zelfvoorzienend is. De samenwerking wordt binnen Upfield doorgetrokken naar het casco herstel van gebouw “The Attic” en de optimalisatie van de lab-ruimten in Het Becelhuis.