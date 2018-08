Indienen voor tender Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – Energie

De tender Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – Energie laat innovators met nieuwe concepten komen op onder andere de gebieden biobrandstoffen en geothermie.

Op RVO.nl lezen we dat het tot 16 oktober 2018 mogelijk is om een projectvoorstel in te dienen voor de tender. Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – Energie draait om het aanleveren van concrete oplossingen die bewoners centraal stellen en maatschappelijk opgaven invullen.

Een voorbeeld van een innovatie die het verschil kan betekenen om de energietransitie te versnellen is het uitwisselen van energie tussen gebouwen en het slim toepassen van opgeslagen duurzame energie. Uiteindelijk moeten de concepten meerwaarde bieden om het energievraagstuk vlugger in te vullen dan beoogd.

Wil je meedoen met de tender? Meer informatie vind je op de website van RVO.nl. Via deze link vind je het formulier om je projectidee in te vullen.