Faculteitsgebouw UT Twente transformeert naar gasloos studentenhuis

Het voormalige faculteitsgebouw De Hogekamp op de campus van de Universiteit Twente (UT) in Enschede is omgebouwd tot een modern en gasloos wooncomplex met 445 volledig ingerichte studio’s. Deze transformatie, die is uitgevoerd door Camelot en Van Wijnen, moet de UT helpen bij de huisvesting van haar studenten.

Om de leegstaande kantoorkolos van 25.000 m2 te transformeren naar een energiezuinige short stay faciliteit heeft Van Wijnen het pand volledig gestript. De buitengevel is voorzien van een nieuwe jas in de vorm van aluminium puien en HR++ glas. Het dak is vernieuwd en het pand is volledig gasloos gemaakt. Daarmee is een labelsprong gerealiseerd van G naar A.

Afbreken geen optie

De Hogekamp in Enschede heeft op deze manier na jarenlange leegstand weer een nieuwe bestemming gekregen. Joziene van de Linde, regiodirecteur Van Wijnen Oost: “Afbreken was niet aan de orde omdat het gebouw nog van grote waarde is voor de UT. We hebben dus heel goed gekeken welke huisvestingsvragen er spelen en waar dit gebouw bouwtechnisch geschikt voor is.”

‘Microliving’

Camelot verhuurt de zelfstandige en gemeubileerde 445 kamers en aanvullende voorzieningen. Daarmee voorziet de nieuwe accommodatie in huisvesting van de toenemende stroom van buitenlandse studenten, onderzoekers en expats die in Enschede één of meerdere jaren komen studeren of werken.

Ontwikkelaar Olaf Terpstra van Camelot: “Wij richten ons steeds meer op de verhuur van microliving-projecten: kant- en klare studio’s voor jongeren of studenten met gemeenschappelijke ruimtes zoals een wasserette, studeerplekken, lounge en bioscoop. Met de ingebruikname van Campus 053 – Hogekamp bieden we nu betaalbare studio’s aan in alle ‘Technische Universiteitssteden’: Eindhoven, Delft én Enschede. ”

Toren

Naast de studentenwoningen komt in het gebouw ook het U-Parkhotel met 72 kamers en een uitgebreid conferentiecentrum. Daarnaast komen in het zogenaamde toren gedeelte nog 48 1-slaapkamer appartementen. Dit tweede deel van de transformatie van het gebouw wordt in de loop van 2019 in gebruik genomen.