Duurzaam onderhoud en beheer bij corporatie Woningbedrijf

Veel woningcorporaties hebben al ervaring met het combineren van duurzaamheid en betaalbaarheid, maar met circulariteit doen ze nog weinig. In de Financiële Verduurzamingswijzer van RVO.nl worden vijf casussen van verschillende woningcorporaties beschreven die ver zijn met het verduurzamen van de woningvoorraad. Deze praktijkvoorbeelden laten zien dat je gewoon een begin moet maken, zonder dat je weet wat de toekomst precies brengt. Dat geldt ook voor circulariteit.

Om duurzaamheid en betaalbaarheid te integreren in de praktijk van een woningcorporatie, is het nodig bedrijfsprocessen onder de loep te nemen, legt organisatieadviseur Thijs Paré uit. Hij schreef samen met Arnoud Spithoven voor RVO.nl de Financiële Verduurzamingswijzer. “Je kunt niet verwachten dat je een duurzame nul-op-de-meter-woning krijgt als je alleen volgens de regels van het Bouwbesluit bouwt. Het is een heel ander proces. Dat kan bijvoorbeeld een slimmere manier van organiseren zijn in de samenwerking met ontwerpers en bouwers. Maar ook het anders inrichten van interne besluitvorming bij woningcorporaties of nieuwe manieren om huurders te enthousiasmeren kunnen daaraan bijdragen.”

Hergebruik

Het toepassen van circulariteit in de bedrijfsvoering van woningcorporaties is nog helemaal nieuw, vertelt Paré. “Het beeld van verduurzaming staat inmiddels bij de meeste corporaties wel op de agenda. Door het toepassen van isolatie en het verduurzamen van installaties werken ze hard aan CO2-reductie. Maar aan de andere kant van CO2-reductie, namelijk hergebruik van materialen, doen ze nog maar weinig. Terwijl dat ook fors bijdraagt aan de realisatie van een CO2-neutrale woning in 2050.” Woningcorporatie Woonbedrijf uit Eindhoven heeft het onderwerp circulariteit al een aantal jaar op haar duurzaamheidsagenda staan, weet Paré. “Doordat ze op zoek waren naar de vertaling van beleid naar praktijk, kwamen ze al vrij snel bij A. van Liempd sloopbedrijven en afvalverwerker Baetsen Containers BV als samenwerkingspartners uit.”

Begin gewoon

Paré ziet wel paralellen tussen woningcorporaties die voorop lopen in verduurzaming en corporaties die nu al werk maken van circulariteit. “Ze zijn zonder te weten hoe de wereld er over tien jaar uitziet, aan de slag gegaan met deze thema’s. Daarom is mijn tip aan bedrijven die iets willen met duurzaamheid of circulariteit: ‘Begin gewoon’. Uit de Financiële Verduurzamingswijzer blijkt dat corporaties die voorop lopen in verduurzaming nu veel meer ervaring hebben. En ze hebben ook echt mensen rondlopen die inhoud geven aan het begrip duurzaamheid. Dat geldt natuurlijk ook voor circulariteit. Je moet gewoon een begin maken. Bij Woonbedrijf hebben ze dat goed begrepen. Zij zijn gewoon begonnen en hebben zich tot doel gesteld het beheer en onderhoud over tien jaar volledig circulair uit te voeren.”

Steun in de rug

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt op het gebied van verduurzaming van de woningvoorraad een steun in de rug via verschillende financiële regelingen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de STEP-regeling en de ISDE-subsidie. Deze regelingen brachten ook de casussen uit de verduurzamingswijzer voort. “Bij RVO.nl weten ze natuurlijk welke corporaties voorop lopen op het gebied van verduurzaming, omdat die subsidies aanvragen voor hun projecten. Concreet bieden we in deze wijzer een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van corporaties die al lange tijd bezig zijn met verduurzaming”, besluit Paré.

Energiebesparingsverkenner

Met de Energiebesparingsverkenner (EBV) kunnen installateurs, maar ook bijvoorbeeld woningcorporaties of aannemers hun klanten snel een overzicht geven van verschillende energiebesparingsmaatregelen. In de nieuwe versie van de EBV zijn ook maatregelen als de hybride warmtepomp en de houtpelletkachel meegenomen.

Nieuw zijn ook de budget- en de comfortverkenner. Heb je bijvoorbeeld maximaal 5.000 euro beschikbaar, dan berekent de tool welke maatregelen je voor dat geld het best kunt nemen. Werk je met de comfortverkenner dan stel je juist een bepaald comfortniveau in en past de tool de maatregelen daarop aan. Ook isolatiemaatregelen als 3-laagsglas, en maatregelen met isolatiewaarden van RC 5 en hoger zijn te vinden in de tool.

