Standaard oplossing voor solide overstek bij renovaties

Het maken van een overstek bij een te renoveren woning is niet altijd even eenvoudig. Een speciale constructie van Kingspan Unidek zorgt voor de oplossing.

Bij het uitvoeren van een renovatie aan een dak is het aanleggen van een overstek meestal een kwestie van specifiek maatwerk. Het is voor de aannemer vooral een forse klus om een effectieve overstek te maken die ook constructief voldoet.

Dankzij de Overstekbeugel van Kingspan Unidek (zie afbeelding) is er een standaard oplossing beschikbaar voor het maken een degelijk overstek tot wel 45 centimeter. Het ontwerp lijkt relatief eenvoudig, maar is toch ingenieus en ook budgetvriendelijk.

Geperforeerd

De beugel van Kingspan Unidek is geperforeerd, zodat deze gemakkelijk en stevig vast te schroeven is. Vanwege de specifieke vorm is het mogelijk om direct een regelwerk aan te brengen voor een fraaie dakvoetaftimmering.

Het ontwerp is verder afgestemd op de toe te passen afschuifregel, zodat ook de afschuifkrachten kunnen worden opgevangen. Na het plaatsen van de beugels is het eenvoudig om de dakelementen erop te monteren. Het overstek wordt dan al direct zichtbaar. Door een slimme constructie in combinatie met een gootplank is het overstek bovendien normaal belastbaar en zelfs beloopbaar.

Toekomst

Mocht in de toekomst ook de buitengevel worden geïsoleerd, dan biedt het overstek direct deze mogelijkheid. Er hoeven dan geen extra voorzieningen te worden getroffen aan de dakzijde.

