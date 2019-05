Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

In dit programma werken dakeigenaren en lokale energiecoöperaties samen om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen. De belangstelling van dakeigenaren voor de stimuleringsregeling en de dakcheck is groot. In de aanmeldperiode januari-april zijn 182 aanvragen binnen gekomen voor 20 beschikbare plaatsen.

Die aanmeldingen betreffen vooral asbestdaken op boerderijen, maar ook op bedrijfsgebouwen en woonboerderijen. Eind april is hieruit is een top-60 van potentieel geschikte daken samengesteld. Tot nu toe zijn acht dakchecks uitgegeven, waarvan twee daken zijn onderzocht en goedgekeurd. Ook verschillende lokale energiecoöperaties hebben gereageerd. Zij willen graag gebruikmaken van gesaneerde daken voor het opwekken van duurzame energie, samen met omwonenden.

Dakcheck

Dankzij de NPG-bijdrage is de stimuleringsregeling SamenZonderAsbest opnieuw opengesteld. Er kunnen 100 extra asbestdaken vervangen worden en voorzien van zonnepanelen. Het totaal komt hiermee op 120 zonnedaken.

Dakeigenaren kunnen een dakcheck aanvragen, waarmee onderzocht wordt of hun dak geschikt is voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen. Zo moet de dakconstructie sterk genoeg zijn voor het gewicht van de panelen.

“Wij zijn blij”, zegt de Groningse gedeputeerde Nienke Homan, “dat we met behulp van het Nationaal Programma Groningen tegemoet kunnen komen aan de grote behoefte van dakeigenaren om hun asbestdaken om te ruilen voor zonnedaken. Daarmee versnellen we zowel de asbestsanering als de lokale opwek van duurzame energie als alternatief voor aardgas. Een win-winsituatie.”

Nationaal Programma Groningen

De pilot SamenZonderAsbest wordt uitgevoerd door Ecoop in samenwerking met LTO-Noord. De verlenging van SamenZonderAsbest is een van de 21 projecten van de provincie Groningen, die deze week een bijdrage kregen vanuit het Nationaal Programma Groningen.

Belangstellenden voor een dakcheck kunnen nog tot 15 november 2019 een aanvraag indienen via de website samenzonderasbest.nl.