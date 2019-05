Onthulling energiepositieve woning MOR

De Solar Decathlon Europe 2019 werpt letterlijk zijn schaduw vooruit dankzij het prototype op de campus van de TU Delft.

54 studenten van de TU Delft onthullen vandaag hun prototype voor de Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19) in Hongarije. In deze mondiale competitie voor universiteiten worden studententeams uitgedaagd om een volledig functionerend huis te bouwen. De internationale teams zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en exploiteren van het pand, dat moet voldoen aan de hoogste normen van duurzaamheid en circulariteit. Het prototype wordt binnenkort weer afgebroken en komende zomer in Hongarije opnieuw gebouwd.

Ware grootte

Het project van het Delftse MOR-team (Modular Office Renovation) behelst een concept om een inefficiënt kantoor te renoveren tot een appartement dat meer energie produceert dan dat het zelf gebruikt. Het in Delft door de studenten zelf gebouwde prototype is een uitsnede op ware grootte van een appartement van 50 m2 met een binnentuin van 25m2.

De appartementen die het MOR-team ontwikkelt, zijn modulair opgebouwd.

“Dit is een enorme mijlpaal voor ons”, aldus student bouwkunde Nienke Scheenaart. “Het is belangrijk dat we het prototype hier in Nederland al een keer in elkaar zetten en testen, omdat we het tijdens de competitie in maximaal vijftien dagen moeten bouwen om in Hongarije kans te maken op de overwinning.”

Tijdens de wedstrijd in Hongarije wordt elk huis beoordeeld op tien criteria, waaronder architectuur, engineering en constructie, energie-efficiëntie en economische haalbaarheid. Na de bouw en jurering van de huizen in Szentendre (12-28 juli), worden de huizen weer afgebroken en keert het MOR-pand definitief terug naar de campus in Delft (The Green Village), waar het opnieuw gebouwd gaat worden.

Bekijk hieronder beelden van het bouwen van de constructie:



Bron tekst en foto's: MOR-team TU Delft