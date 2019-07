Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

Op de bouwplaats ‘Solar Village’ in Szentendre dingen Delftse studenten mee naar de hoofdprijs van de Solar Decathlon Europe 2019.

Na de bouw van een prototype in Delft, en de daaropvolgende ‘sloop’, hebben studenten van de TU Delft opnieuw hun bouwwerk eigenhandig voltooid. Met hun inzending doen zij mee aan de Solar Decathlon Europe 2019, een prestigieuze wedstrijd voor studenten bouwkunde (en ook andere disciplines).

Pal voor de deadline, afgelopen week, werd de bouwplaats helemaal schoongemaakt en werd het appartement ook ingericht (foto onder). Na twee weken keihard werken beëindigde het team de bouw vlekkeloos en kreeg in de strijd met zestien andere internationale teams ook geen strafpunten toebedeeld.

Renovatie en transformatie

De wedstrijd in Hongarije betreft volledig functionerende, duurzame woningen. De inzending van het Delftse MOR-team (MOR staat voor Modular Office Renovation) is gebaseerd op de transformatie van een kantoorgebouw in modulaire appartementen. Wat ooit een inefficiënt kantoor was, zou een energiepositieve woning in een bijzondere omgeving moeten worden.

De bouw van het Delftse appartement begon in Hongarije al op 26 juni. Elke dag waren twee ploegen in de weer van ’s ochtends zeven tot ’s avonds elf uur. Het centrale thema is onder meer ‘renovatie’ en daarom was de kale betonnen constructie van het kantoor al door de organisatie neergezet. Helaas bleek die niet geheel conform de opgave van het team, zodat er allerlei, soms tijdrovende aanpassingen moesten worden bedacht. Ook moesten de veertig studenten, met (nagenoeg) geen bouwervaring, leren omgaan met bijvoorbeeld een vorkheftruck of hoogwerker.

Jury

Elk huis wordt door de jury beoordeeld op tien criteria, waaronder architectuur, engineering en constructie, energie-efficiëntie en economische haalbaarheid. Na de wedstrijd in Szentendre worden de huizen weer afgebroken en keert het MOR-pand definitief terug naar de campus in Delft (The Green Village), waar het opnieuw gebouwd gaat worden.

De einduitslag wordt op 28 juli bekendgemaakt, maar de komende dagen worden er ook al winnaars gehuldigd op onderdelen van het proces, zoals de communicatie, duurzaamheid en innovatie.

Bekijk hier de verschillende vlogs van het MOR-team.