Fotofinish bij Solar Decathlon 2019

Twee weken lang ging het Delftse MOR-team op kop bij de internationale studentencompetitie voor een duurzaam en energiezuinig huis. Op de streep was het verschil nihil.

In de atletiek wordt de tienkamp (decathlon) besloten met de 1500 meter. De verschillen tussen de atleten voorafgaand aan dat laatste, slopende nummer zijn meestal te groot om nog een spannende strijd voor de eindoverwinning te kunnen zien. Bij de Solar Decathlon in Hongarije was er na weken van intensieve competitie echter zelfs een finishfoto nodig om de winnaar aan te kunnen wijzen.

Energiebalans

Op de streep bleek het verschil tussen MOR en Inhabit2030 slechts 1,692 punt, in het voordeel voor het team uit Frankrijk. Tot het slotweekend stond MOR nog bovenaan met diverse overwinningen op deelterreinen, zoals de communicatie, innovatie en engineering & constructie. Uiteindelijk bleek de score voor de energiebalans van het MOR-huis minder gunstig uit te vallen, in vergelijking met veel van de tegenstanders.

Het 'zilveren' MOR-team in Hongarije.

Al met al heeft het Delftse project veel impact gehad. De inzending betrof de transformatie van een kantoor tot een energiezuinig appartement. Of zoals begeleidend docent, professor Andy van den Dobbelsteen het noemt: een hap uit de Rotterdamse Marconitoren. Het concept werd eerder dit jaar al gebouwd in Delft en de afgelopen maand nagebouwd op het competitieterrein in het Hongaarse Szentendre. Het bewijs van het concept werd in de praktijk al redelijk succesvol geleverd door de koele binnentemperatuur, ondanks vier weken van 30 graden plus (buiten).

Wereldrecord

Na de wekenlange strijd ging MOR als favoriet het slotweekend in, maar moest de overwinning nipt aan de Fransen laten. In totaal behaalde het MOR-team van ruim vijftig studenten drie gouden, vier zilveren en één bronzen klassering. Die score, samen met de tweede plaats in het eindklassement, leverde de studenten uit Delft toch nog een wereldrecord op. Nog nooit was er een team bij de Solar Decathlon dat zo vaak het podium mocht betreden.

Wie het pand zelf wil bewonderen, kan over enkele maanden terecht op Delftse campus (The Green Village), waar het huis opnieuw zal worden gebouwd. Veel meer over het concept lees je hier.

Foto bovenaan: Andy van den Dobbelsteen